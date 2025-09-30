بہار میں ایس آئی آر کے بعد حتمی ووٹر لسٹ جاری، یہاں جانیں کیسے چیک کریں اپنا نام
الیکشن کمیشن نے SIR کے بعد بہار کے لیے حتمی ووٹر لسٹ جاری کر دی ہے۔ پوری خبر پڑھیں۔۔۔
Published : September 30, 2025 at 5:24 PM IST
پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات سے قبل حتمی ووٹر لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ ایس آئی آر کے بعد، الیکشن کمیشن نے آج حتمی انتخابی فہرست جاری کی۔ اس کے ساتھ ہی کسی بھی وقت اسمبلی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔
حتمی ووٹر لسٹ جاری: ایس آئی آر کے بعد حتمی فہرست: اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے بعد، حتمی ووٹر لسٹ آج 30 ستمبر 2025 کو جاری کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کوئی بھی ووٹر فراہم کردہ لنک https://voters.eci.gov.in کے ذریعے ووٹر لسٹ میں اپنے نام کی تفصیلات دیکھ سکتا ہے۔
In light of the special intensive revision in Bihar, the final electoral list has been published today. Any voter can check the details of their name in the electoral list through the given link: Chief Electoral Officer, Bihar (CEO) https://t.co/f4tKRUf7Gr pic.twitter.com/O6s2YivJG0— ANI (@ANI) September 30, 2025
اپنا نام کیسے چیک کریں؟: ایسا کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی آفیشل ویب سائٹ https://voters.eci.gov.in پر جائیں۔ ڈرافٹ رول میں Search Your Name پر کلک کریں۔ اپنی ریاست اور EPIC نمبر کے لیے کالم پُر کریں اور ووٹر لسٹ میں اپنا نام چیک کریں۔
ایس آئی آر کے بعد حتمی فہرست: اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے عمل کے تحت جہاں نئے ووٹرز کے نام شامل کیے گئے ہیں، وہیں بڑی تعداد میں ووٹرز کے نام بھی ہٹا دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق، حذف ہونے والوں میں متوفی اور ڈپلیکیٹ اندراجات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے اپنے نام ٹرانسفر کیے ہیں ان کے پتے بھی اپ ڈیٹ کر دیے گئے ہیں۔
65 لاکھ ووٹروں کے نام ہٹا دیے گئے: الیکشن کمیشن نے بہار کے 38 اضلاع میں ووٹر لسٹ سے 65 لاکھ ووٹروں کے نام ہٹا دیے۔ حذف کرنے کی وجوہات موت، معمول کی رہائش گاہ کی منتقلی، اور ڈپلیکیٹ اندراجات بتائی گئیں۔ تاہم ثبوت کے ساتھ دعویٰ جمع کرانے کی آخری تاریخ دی گئی۔
اگلے ہفتے الیکشن کا اعلان ممکن: حتمی ووٹر لسٹ جاری ہونے کے ساتھ ہی اسمبلی انتخابات کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی ٹیم 4-5 اکتوبر کو بہار کا دورہ کر رہی ہے۔ توقع ہے کہ اس کے بعد کسی بھی وقت بہار انتخابات کا اعلان ہو جائے گا۔ 243 رکنی اسمبلی کی مدت 22 نومبر 2025 کو ختم ہو رہی ہے۔
