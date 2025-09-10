دہلی فسادات کیس: عمر خالد نے ضمانت سے انکار کے دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا
دہلی ہائی کورٹ سے ضمانت سے انکار کے بعد اب کارکن عمر خالد نے سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے۔
By PTI
Published : September 10, 2025 at 4:31 PM IST
نئی دہلی: کارکن عمر خالد نے قومی دارالحکومت میں فروری 2020 کے فسادات کے پیچھے مبینہ سازش سے متعلق غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کیس میں ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کرنے کے دہلی ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے۔
ہائی کورٹ نے 2 ستمبر کو اس معاملے میں عمر خالد اور شرجیل امام سمیت نو افراد کی ضمانت مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ شہریوں کے مظاہروں یا احتجاج کی آڑ میں سازشی تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
جن ملزمین کی ضمانت مسترد ہوئی تھی ان میں عمر خالد، امام، محمد سلیم خان، شفا الرحمان، اطہر خان، میران حیدر، عبدالخالد سیفی، گلفشہ فاطمہ اور شاداب احمد شامل ہیں۔
ایک اور ملزم تسلیم احمد کی درخواست ضمانت دو ستمبر کو ہائی کورٹ کی مختلف بینچ نے مسترد کر دی تھی۔
گزشتہ ہفتے، امام اور گلفشہ فاطمہ نے دہلی ہائی کورٹ کے حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔
دہلی ہائی کورٹ نے کیا کہا؟
اپنے حکم میں نو ملزمین کی ضمانت سے انکار کرتے ہوئے، ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آئین شہریوں کو احتجاج کرنے اور مظاہرے کرنے یا ایجی ٹیشن کرنے کا حق دیتا ہے، بشرطیکہ وہ منظم، پرامن اور بغیر ہتھیاروں کے ہوں اور اس طرح کی کارروائیاں قانون کی حدود میں ہونی چاہئیں۔
ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ پرامن مظاہروں میں شرکت کرنے اور عوامی جلسوں میں تقریر کرنے کے حق کو آرٹیکل 19(1)(a) کے تحت تحفظ دیا گیا ہے، اور اسے واضح طور پر کم نہیں کیا جا سکتا، ہائی کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ یہ حق مطلق نہیں اور مناسب پابندیوں کے تابع ہے۔
ضمانت مسترد کرنے کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ’’اگر احتجاج کے غیر متزلزل حق کے استعمال کی اجازت دی گئی تو اس سے آئینی ڈھانچے کو نقصان پہنچے گا اور ملک میں امن و امان کی صورتحال پر اثر پڑے گا۔‘‘
عمر خالد، امام اور باقی ملزمان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) اور آئی پی سی کی دفعات کے تحت مبینہ طور پر فروری 2020 کے فسادات کے ماسٹر مائنڈ ہونے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا،۔ دہلی فسادات میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔
2020 میں سی اے اے اور این آر سی کے خلاف مظاہروں کے دوران دہلی میں تشدد پھوٹ پڑا تھا۔
یہ ملزمان، جنہوں نے اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات سے انکار کیا ہے، 2020 سے جیل میں ہیں اور ٹرائل کورٹ کی جانب سے ان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد ہونے کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست کی تھی۔
