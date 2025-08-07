Essay Contest 2025

گجرات میں غیرت کے نام پر قتل: باپ اور چچا نے بیٹی کو قتل کر دیا، عاشق کی ہائیکورٹ میں درخواست کے بعد انکشاف - HONOUR KILLING

گجرات کے ضلع بناس کانٹھا میں ایک لڑکی کو اس کے باپ اور چچا نے قتل کر دیا۔دونوں نے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔

گجرات میں غیرت کے نام پر قتل: باپ اور چچا نے بیٹی کو قتل کر دیا، عاشق کی ہائیکورٹ میں درخواست کے بعد انکشاف
گجرات میں غیرت کے نام پر قتل: باپ اور چچا نے بیٹی کو قتل کر دیا، عاشق کی ہائیکورٹ میں درخواست کے بعد انکشاف ((ETV Bharat))
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 7, 2025 at 5:44 PM IST

بناس کانٹھا: گجرات کے بناسکانٹھا ضلع میں غیرت کے نام پر قتل کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس واقعہ میں باپ اور چچا نے بیٹی کی محبت سے ناراض ہوکر اسے نیند کی گولیاں کھلا کر قتل کردیا۔ اس بات کا انکشاف اس وقت ہوا جب بوائے فرینڈ نے اپنی گرل فرینڈ کو حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔

بناس کانٹھا کے تھراد کے دانتیا گاؤں کے اس دل دہلا دینے والے واقعہ کی اطلاع ملتے ہی کہرام مچ گیا۔ گرل فرینڈ کا بوائے فرینڈ حاصل کرنے کی ضد اس کی موت کی وجہ بن گئی۔ جب بیٹی سے ناراض باپ اور چچا نے مل کر اسے قتل کرنے کی سازش کی۔

بتایا جاتا ہے کہ لڑکی کو پڑھائی کے دوران پڑوسی گاؤں کے ایک نوجوان سے محبت ہو گئی۔ تاہم، وقت کے ساتھ ساتھ لڑکی کے گھر والوں نے اس کی پڑھائی چھوڑ دی۔ یہی نہیں انہوں نے لڑکی کا موبائل فون بھی چھین لیا۔

اس کے بعد لڑکی اور لڑکا احمد آباد چلے گئے اور لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے لگے۔ دوسری جانب لڑکی کے اہل خانہ نے اس بارے میں تھانے میں شکایت درج کرائی۔ جس پر پولیس نے دونوں کو ڈھونڈ نکالا اور تھانہ تھراد لے آئی۔ انہیں یہاں لانے کے بعد پولیس نے لڑکی کو اس کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا۔ کچھ دنوں بعد عاشق لڑکا لڑکی سے مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔

تنگ آکر نوجوان ہائی کورٹ چلا گیا۔ ہائی کورٹ میں ہیبیس کارپس کی درخواست دائر کرنے کے بعد ہائی کورٹ نے لڑکی کو ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ لیکن لڑکی ہائی کورٹ میں پیش نہ ہوسکی اور چونکا دینے والا انکشاف سامنے آیا کہ لڑکی کی موت ہوگئی۔

اس معاملے میں پولیس کی تفتیش میں چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی۔ جس میں باپ اور چچا نے بچی کو دودھ میں نیند کی گولیاں ملا کر پلا یا اور گلا دبا کر قتل کر دیا۔ یہی نہیں رات میں ہی اسے آگ لگا دی گئی۔ والد اور چچا کی جانب سے قتل کا اعتراف کرنے کے بعد پولیس نے دونوں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب غیرت کے نام پر قتل کے اس واقعہ نے ضلع میں ہلچل مچا دی ہے۔

