بچی کی موت کے بعد ذہنی دباؤ کے شکار باپ نے ڈاکٹر کو چھرا گھونپ دیا
ڈاکٹر کو اسکے فرض کی ادائیگی کے دوران چاقو ماردیا گیا، کیرالہ کے کوزی کوڈ میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔
Published : October 8, 2025 at 6:22 PM IST
کوزی کوڈ : کیرالہ کے تھاماراسیری تعلق ہسپتال میں ڈاکٹر وپن پر حملہ کیا گیا۔ ایک نو سالہ بچی کے والد نے انہیں چاقو مار کر شدید زخمی کر دیا۔ بچی کی موت امیبک میننگو اینسفالائٹس (دماغی بخار) سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر وپن کے سر پر گہرے زخم آئے اور انہیں فوری طور پر کوزی کوڈ کے ایک ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ان کی حالت اب مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ حملہ آور، سنوپ، کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔
اطلاعات کے مطابق سنوپ اپنی بیٹی کی موت کے بعد شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ اس کے دو بیٹوں میں بھی وہی انفیکشن پایا گیا تھا، جس نے اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق، اس نے ڈاکٹر پر حملہ کرتے ہوئے چیخ کر کہا، "کیا تم نے ہی میری بیٹی کو نہیں مارا تھا؟"
خاندان نے یہ بھی الزام لگایا کہ انہیں اپنی بیٹی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ملا تھا۔ سنوپ نے ڈاکٹروں سے وضاحت طلب کی، لیکن اسے بتایا گیا کہ کسی کے پاس اس کیس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ بچی کی موت سے پہلے ہی صدمے میں مبتلا خاندان، واضح جوابات نہ ملنے پر مزید پریشان ہو گیا۔ انہیں اپنے زندہ بچ جانے والے بیٹوں کے مستقبل کی بھی شدید فکر تھی۔ سنوپ کے دوستوں نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹوں کے بارے میں بہت پریشان تھا۔ یہ واقعہ اس کے شدید ذہنی دباؤ کا نتیجہ تھا۔
ڈاکٹر وپن کے ساتھی، ڈاکٹر کرن نے بتایا کہ وپن پر بلا اشتعال حملہ کیا گیا۔ حملہ آور اپنے ساتھ ایک تھیلے میں چاقو لایا تھا۔ ڈاکٹر وپن کو سر پر شدید چوٹیں آئی ہیں۔ انہوں نے پولیس پر ہسپتالوں میں ناکافی سیکیورٹی فراہم کرنے کا الزام لگایا۔ ڈاکٹر کرن نے کہا کہ حملہ آور سیکیورٹی اہلکاروں کو چکما دے کر مریض بن کر ہسپتال میں داخل ہوا۔
وزیر صحت وینا جارج نے ڈاکٹر پر حملے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا، "یہ انسانی ضمیر کے لیے چونکا دینے والا ہے۔" انہوں نے یقین دلایا کہ اس واقعے پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ واقعہ صحت کے شعبے میں کام کرنے والوں کی حفاظت پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔