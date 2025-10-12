ETV Bharat / state

ریل بنانے کے بہانے پولیس اہلکار کی نابالغ بیٹی سے جنسی زیادتی، یوٹیوبر باپ بیٹا گرفتار

شمالی 24 پرگنہ کے ہروا تھانہ علاقے میں پولیس اہلکار کے ذریعہ ایک نابالغ لڑکی کی مبینہ عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔

father son youtuber arrested for repeatedly raping police personnel minor daughter in the name of making reels Urdu News
باپ بیٹا گرفتار (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 12, 2025 at 11:45 PM IST

5 Min Read
کولکتہ: مغربی بنگال کے شمالی 24 پرگنہ کے ہروا تھانہ علاقے میں ایک پولیس اہلکار کے ذریعہ ایک نابالغ لڑکی کی مبینہ عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں یوٹیوبر باپ بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے۔ الزام ہے کہ انہوں نے پہلے متاثرہ لڑکی کی خفیہ تصاویر لیں، پھر ان تصاویر کے ذریعے اسے بلیک میل کیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی۔

پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار یوٹیوبر اس واقعے کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ اروند کی بیوی اور ایک اور مرد اس واقعہ میں بالواسطہ طور پر ملوث ہیں۔ وہ واقعے کے بعد سے لاپتہ ہیں۔ دونوں مفرور افراد کی تلاش جاری ہے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کردی ہیں۔

طالبہ ایک اچھی رقاصہ اور گلوکارہ

مقامی ذرائع کے مطابق 15 سالہ نابالغ لڑکی کے والد کولکتہ پولیس میں کام کرتے ہیں۔ متاثرہ کا گھر موہن پور، ہروا میں ہے۔ ملزم یوٹیوبر اسی علاقے کا رہائشی ہے۔ نابالغ لڑکی مقامی اسکول میں نویں جماعت کی طالبہ ہے۔ وہ ایک اچھی رقاصہ اور گلوکارہ ہے۔ چند ماہ قبل یوٹیوبر اور اس کے نابالغ بیٹے نے اسے ڈانس اور گانے کی ویڈیو بنانے کے بہانے بلایا۔

فحش تصاویر اور ویڈیوز بنائی

نابالغ لڑکی کو مبینہ طور پر ویڈیو بنانے کے بہانے کئی مقامات پر لے جایا گیا۔ ابتدائی طور پر، نابالغ کے گھر والوں نے اپنے پڑوسیوں کو پڑوسی بتاتے ہوئے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تاہم بعد میں انہیں پتا چلا کہ باپ بیٹے نے چھپ کر ریل بنانے کی آڑ میں نابالغ لڑکی کی فحش تصاویر اور ویڈیوز بنائی تھیں۔ وہ یہ تصاویر اور ویڈیوز دکھا کر اسے بلیک میل کرنے لگے۔

شادی کے بہانے ماتھے پر سندور

یوٹیوبر (YouTuber) نے مبینہ طور پر نابالغ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی۔ جب نابالغ لڑکی نے اپنے بیٹے کو اس بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ ڈانس اور میوزک کا مواد بناتے ہیں۔ الزام ہے کہ اس دوران لڑکی نے شادی کے بہانے اپنے ماتھے پر سندور لگا دیا۔ اس کے بعد اس کی عصمت دری بھی کی۔ الزام ہے کہ ملزم نے متاثرہ کی نجی تصاویر اور ویڈیوز کسی کو بتانے پر سوشل میڈیا پر شائع کرنے کی دھمکی بھی دی۔

گھر میں نابالغ لڑکی کی عصمت دری

متاثرہ کے خاندان کے وکیل کالیداس منڈل نے بتایا کہ عصمت دری اس ماہ کی 7 تاریخ کو ہوئی تھی۔ اروند نے اس دن اپنے گھر میں نابالغ لڑکی کی عصمت دری کی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے شادی کے بہانے اس کے کپڑوں پر سندور لگا کر اس کی عصمت دری کی۔

ملزمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ

واقعہ کے منظر عام پر آنے کے بعد متاثرہ کے اہل خانہ نے پولیس سے رابطہ کیا اور ہروا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ اس شکایت کی بنیاد پر، پولس نے اتوار کی صبح یوٹیوبر اور اس کے بیٹے کو ان کے گھر سے گرفتار کیا۔ متاثرہ خاندان نے دونوں ملزمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔

POCSO ایکٹ کے تحت مقدمہ درج

کیس میں بشیرہاٹ ضلع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ حسین مہدی رحمان نے کہا، "کل چار لوگوں پر POCSO ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس کی بنیاد پر، دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، باقی دو فرار ہیں، انہیں پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ متاثرہ کا طبی معائنہ کرایا گیا ہے۔ دونوں گرفتار افراد کو اتوار کی دوپہر بشیرہاٹ کی ذیلی ضلعی عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جس کی تحقیقات جاری ہیں۔"

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

