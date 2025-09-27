اعظم گڑھ میں باپ نے اپنی بیٹی اور اس کے بوائے فرینڈ کو گولی ماری، ریسٹورنٹ میں جھگڑے کے بعد پیش آیا واقعہ، علاج کے دوران لڑکی ہلاک
ایس پی سٹی مدھوبن کمار سنگھ نے بتایا کہ نوجوان وارانسی میں زیر علاج ہے۔
Published : September 27, 2025 at 8:08 AM IST
اعظم گڑھ، اتر پردیش: جمعہ کو لال گنج کوتوالی علاقے کے ایک ریستوراں میں ایک باپ نے اپنی بیٹی اور اس کے بوائے فرینڈ کو لائسنس یافتہ ریوالور سے گولی مار دی۔ واقعہ سے جائے وقوعہ پر کہرام مچ گیا۔ تماشائیوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ ان کی تشویشناک حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں نے انہیں اعلیٰ مرکز ریفر کر دیا۔ واقعے میں لڑکی کی موت ہوگئی، جب کہ نوجوان کا علاج جاری ہے۔
ایس پی سٹی مدھوبن کمار سنگھ نے بتایا کہ مسیر پور گاؤں کا رہنے والا آدتیہ سنگھ (20) اور ایک لڑکی کھانے کے لیے ریستوراں گئے تھے جب لڑکی کے والد نیرج سنگھ اپنی بیوی کے ساتھ پہنچے۔ بیٹی اور نوجوان کے درمیان جھگڑا ہوگیا۔ نیرج سنگھ نے پہلے اپنی بیٹی کو گولی ماری، پھر آدتیہ سنگھ نے۔ لڑکی کو علاج کے لیے وارانسی لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی، جبکہ نوجوان وارانسی میں زیر علاج ہے۔
پولیس کے مطابق، کوتوالی علاقے کے ایک گاؤں کا رہنے والا آدتیہ اور لڑکی جمعہ کی دوپہر تقریباً ڈیڑھ بجے لال گنج کے ایک ریستوران میں گئے تھے۔ اسی دوران لڑکی کے والد نیرج سنگھ اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ باپ بیٹی کے درمیان تھوڑی دیر تک جھگڑا ہوا۔
الزام ہے کہ اس دوران باپ نے اپنا لائسنس یافتہ ریوالور نکالا اور بیٹی اور اس کے بوائے فرینڈ کو گولی مار دی۔ وہ پھر چلا گیا۔ تماشائیوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی اور ایمبولینس جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ انہیں فوری طور پر لال گنج کے 100 بستروں والے اسپتال لے جایا گیا۔
ان کی نازک حالت کے پیش نظر ڈاکٹروں نے انہیں وارانسی کے ایک اعلیٰ مرکز میں ریفر کر دیا۔ جب انہیں علاج کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو لڑکی کی موت ہو گئی، جب کہ آدتیہ کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ نوجوان کے اہل خانہ کی شکایت پر والد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔