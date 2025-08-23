روڑکی: اتراکھنڈ کے ضلع ہریدوار کے پیران کلیار تھانہ علاقے میں ایک باپ نے اپنے ہی بیٹے کا قتل کردیا۔ ارتکاب جرم کے بعد ملزم باپ موقع سے فرار ہوگیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی، لاش کو اپنے قبضے میں لے کر پنچنامہ بھرنے کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا، جس کے بعد پولیس نے ملزم باپ کی تلاش شروع کر دی۔
تفصیلات کے مطابق جمعہ کو پیران کلیار تھانہ علاقہ کے گاؤں رنگڈ والا کی رہنے والے گھسیتا نامی شخص کا اپنے ہی بیٹے سنی کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہوا جس کے بعد باپ بیٹے کے درمیان بات اتنی بڑھ گئی کہ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہو گئی۔ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی کے دوران باپ نے اپنے بیٹے کے سینے پر تیز دھار ہتھیار سے کئی وار کئے۔ جس میں وہ شدید زخمی ہوگیا۔
بتایا جاتا ہے کہ زخمی ہونے کے بعد سنی نیچے گر گیا اور درد سے کراہنے لگا۔ شور سن کر آس پاس کے گاؤں والے موقع پر پہنچ گئے لیکن تب تک زخمی سنی کی موت ہو چکی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ جرم کرنے کے بعد ملزم باپ موقع سے فرار ہو گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ متوفی سنی تین بچوں کا باپ تھا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ شراب کا عادی تھا اور اس کے والد اسے شراب پینے سے منع کرتے تھے۔ اس بات پر باپ بیٹے کے درمیان جھگڑا ہوا۔ جس کے بعد دونوں کے درمیان جھگڑا ہوگیا۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پیرن کلیار کے ایس ایچ او رویندر کمار، ایس ایس آئی ببلو چوہان، دھنوری چوکی کے انچارج پشکر سنگھ چوہان پولیس فورس کے ساتھ موقع پر پہنچے اور معاملے کی جانچ شروع کی۔ اس کے ساتھ ہی ان کی طرف سے اعلیٰ حکام کو واقعہ کی جانکاری دی گئی۔ جس کے بعد ایس پی رورل شیکھر چندر سویال، سی او روڑکی نریندر پنت بھی موقع پر پہنچے اور انہوں نے بھی واقعہ کی جانچ کی۔ جس کے بعد پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر پنچنامے کی کارروائی کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روڑکی کے سول اسپتال بھیج دیا۔
ایس پی رورل شیکھر چندر سویل نے بتایا کہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور ملزم کی تلاش شروع کردی گئی ہے۔ ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔
