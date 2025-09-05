حیدرآباد: تلنگانہ کے ناگرکرنول ضلع سے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دراصل تین معصوم بچے اپنے ہی باپ کے ہاتھوں المناک موت مر گئے۔ معلومات کے مطابق یہ ننھے بچے اس امید پر اپنے والد کے پیچھے پڑے تھے کہ وہ انہیں کچھ خریدیں گے، انہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا باپ انہیں بے دردی سے آگ لگا دے گا اور اس نے خود ہی کیڑے مار دوا پی لی۔
پولیس حکام کے مطابق 38 سالہ گٹا وینکٹیشورلو، جو آندھرا پردیش کے پرکاشم ضلع کے تحت ایراگونڈاپلیم منڈل کے رہنے والے ہیں، اس کا اپنی بیوی دیپیکا کے ساتھ کچھ عرصے سے خاندانی تنازع چل رہا تھا۔ شادی شدہ جوڑے کے تین بچے ہیں۔
باپ نے کیڑے مار دوا پی لی
معلومات کے مطابق وینکٹیشورلو 30 اگست کو تینوں بچوں کے ساتھ دو پہیہ گاڑی پر گھر سے نکلا تھا۔ اس کے کچھ گھنٹے بعد ہی اس نے کیڑے مار دوا پی کر ویلڈنڈا منڈل میں خودکشی کرلی، جس سے اس کے رشتہ داروں اور مقامی لوگوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ تاہم بچوں کا ٹھکانہ تاحال معمہ بنا ہوا ہے۔
واقعہ کے بعد اچمپیٹ، کلواکورتی اور ویلڈانڈہ کی پولیس نے ڈرون کی مدد سے مختلف منڈلوں میں وسیع تلاشی مہم چلائی۔ نلگنڈہ ضلع کے حاجی پور (اچمپیٹ)، لتھی پور (اپونٹلا) اور ڈنڈی کے کچھ حصوں میں ان کی تلاشی لی گئی۔
بچوں کی جلی ہوئی لاشیں ملیں۔
دریں اثنا، جمعرات کی دوپہر کو خوفناک حقیقت سامنے آئی۔ تلاش کے دوران سوریاتھنڈا (اپونتلا منڈل) کے وینکٹا دھام میں پتھروں کے درمیان دو بچوں کی جلی ہوئی باقیات ملی ہیں۔ شواہد کی بنیاد پر پولیس نے ان کی شناخت رگھو ورشنی اور شیودھرما کے طور پر کی۔ بعد میں ایک اور لڑکی کی جلی ہوئی لاش ملی، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مکشیتا ہے۔
ڈی ایس پی سرینواس (اچمپیٹ) اور سائی ریڈی کے ساتھ وینکٹ ریڈی (کلواکورتی)، سی آئی وشنو وردھن ریڈی (ویلڈاندا) اور ایس آئی کرومورتی نے انکشاف کیا کہ وینکٹیشورلو نے اپنے بچوں کو قتل کرنے سے پہلے مختلف مقامات پر ان پر پٹرول ڈالا تھا۔ انہیں شبہ ہے کہ اس گھناؤنے جرم کو انجام دینے کے بعد اس نے کیڑے مار دوا کھا کر خودکشی کرلی۔
علاقے میں غم کی لہر
بچوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اچمپیٹ مردہ خانے اور کلواکورتی سرکاری اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس نے متاثرہ خاندان کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ حکام نے تصدیق کی ہے کہ پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں لواحقین کے حوالے کر دی جائیں گی۔ اس واقعہ سے پورا علاقہ سوگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ مقامی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک باپ ایسا تباہ کن قدم کیسے اٹھا سکتا ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔