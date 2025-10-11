سوشل میڈیا پر ہوا پیار! بیوی بھاگ گئی تھی عاشق کے ساتھ، باپ نے تین بچوں کو قتل کرنے کے بعد تھانے میں کیا سرینڈ
چند ماہ قبل ملزم کی بیوی کو سوشل میڈیا پر دوسرے شخص سے محبت ہو گئی تھی۔
تنجاور، تمل ناڈو: ریاست تمل ناڈو کے تنجاور میں ایک باپ نے مبینہ طور پر اپنے تین بچوں کو قتل کردیا۔ ملزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کسی دوسرے سے افیئر تھا اور وہ اس بات سے سخت پریشان تھا۔ تین بچوں کے قتل سے تنجاور علاقہ میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ مدوکر پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔
ملزم کون ہے؟
ملزم تنجاور ضلع کے مدوکور کا رہنے والا ہے۔ اس کی عمر تقریباً 38 سال بتائی جاتی ہے اور وہ بطور ڈرائیور کام کرتا تھا۔ ان کی بیوی کی عمر تقریباً 35 سال ہے۔ ان کے تین بچے تھے: دو بیٹے جن کی عمریں 12 اور پانچ سال ہیں اور ایک بیٹی جس کی عمر 8 سال بتائی جاتی ہے۔
کیا ہے پورا معاملہ؟ بتایا جاتا ہے کہ ملزم کی بیوی کو سوشل میڈیا پر ایک شخص سے محبت ہو گئی۔ اس رشتے کی وجہ سے وہ چھ ماہ قبل اپنے شوہر اور بچوں کو چھوڑ کر اپنے عاشق کے پاس چلی گئی تھی۔ تاہم، وہ اپنی بیوی کو بھولنے سے قاصر تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ کچھ دن پہلے اپنی بیوی سے ملا تھا اور اسے اپنے ساتھ واپس آنے کو کہا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا۔
قتل کیسے ہوئے
10 اکتوبر کی شام کو ملزم باپ اپنے بچوں کے لیے مٹھائی لے کر آیا۔ جب بچے بڑے شوق سے مٹھائی کھا رہے تھے تو اس نے تینوں بچوں کے گلے کاٹ کر انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ پولیس اسٹیشن گیا اور ان تینوں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ یہ سن کر پولیس حیران رہ گئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔
پولیس تفتیش کر رہی ہے
پٹوکوٹائی کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس روی چندرن نے ملزم والد سے مکمل پوچھ گچھ کی۔ پولیس نے جاں بحق ہونے والے تینوں بچوں کی لاشیں برآمد کرکے پوسٹ مارٹم کے لیے پٹوکوٹائی سرکاری اسپتال بھیج دیں۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔