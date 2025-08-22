ETV Bharat / state

امبیڈکر نگر میں نشے میں دھت باپ نے بیٹے کا قتل کر دیا، وجہ سامنے آئی - FATHER KILLED HIS SON

تھانہ زید پور کا معاملہ، پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی ہے۔ پولیس نے بعد میں ملزم باپ کو گرفتار کرلیا۔

father killed his son under influence of alcohol in ambedkar nagar uttar pradesh Urdu News
باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 22, 2025 at 5:14 PM IST

امبیڈکر نگر، اترپردیش: یوپی کے امبیڈکر نگر کے زید پور تھانہ علاقے سے ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ نشے میں دھت باپ نے بیٹے کو ڈنڈے کے وار کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم باپ کو گرفتار کر لیا ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔

دراصل، سدھاری گوڑ اور اس کا 28 سالہ بیٹا پون گوڑ جیت پور تھانہ علاقہ کے چودھپراس گاؤں کے ماجرا گوریانہ میں رہتے تھے۔ دونوں ہر روز شراب پی کر ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ جمعرات کی رات دیر گئے دونوں نشے کی حالت میں گھر پہنچے۔ دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ پون نے اپنے والد سدھاری کو دھکا دیا۔ اس سے سدھاری کو غصہ آگیا۔ اس نے اپنے بیٹے کے سر پر چھڑی ماری۔ پون شدید زخمی ہو گیا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اس دوران ملزم باپ موقع سے فرار ہوگیا۔ تاہم پولیس نے بعد میں ملزم کو گرفتار کرلیا۔

شوہر کے چھوٹے بھائی سے شادی

گاؤں والوں نے بتایا کہ متوفی پون کے چار بھائی اور ایک بہن ہے۔ اس کی ماں پہلے ہی فوت ہو چکی ہے۔ تینوں بھائی باہر رہتے ہیں اور اپنی روزی کماتے ہیں۔ جب کہ چھوٹی بہن اپنے ماموں کے گھر رہتی ہے۔ پون شادی شدہ تھا، لیکن اس کی بیوی نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے چھوٹے بھائی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد پون نے مزید منشیات کا استعمال شروع کر دیا۔

شراب کے نشے میں بیٹے کا قتل

جیت پور کے ایس ایچ او راجیش کمار گوتم نے بتایا کہ ملزم باپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ باپ نے شراب کے نشے میں بیٹے کو قتل کر دیا۔ اسی وقت اے ایس پی شیام دیو نے کہا کہ فرانزک ٹیم نے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ پورے معاملے میں مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔

