ناندیڑ، مہاراشٹر: ریاست مہاراشٹر کے ناندیڑ میں غیر قانونی محبت کے معاملے میں ایک شادی شدہ خاتون اور اس کے عاشق کے قتل کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس دردناک واقعے کو غیرت کے نام پر قتل سے جوڑا جا رہا ہے۔ الزام ہے کہ باپ نے اپنی شادی شدہ بیٹی اور اس کے عاشق کو قتل کرکے لاشیں کنویں میں پھینک دیں۔ دونوں کو قتل کرنے کے بعد باپ نے خود تھانے جا کر خودسپردگی اختیار کی۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ پیر (25 اگست 2025) کی شام عمری تعلقہ کے گولے گاؤں میں سامنے آیا۔ والد نے جب سارا واقعہ بتایا تو پولیس بھی سن کر حیران رہ گئی۔
عمری پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر انکش مانے نے اس واقعہ کی جانکاری دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عمری تعلقہ کے بورجونی کی ایک لڑکی نے گزشتہ سال گولے گاؤں کے ایک نوجوان سے شادی کی تھی۔ تاہم لڑکی کا اسی گاؤں کے ایک نوجوان کے ساتھ شادی سے قبل محبت کا رشتہ تھا۔ شادی کے بعد بھی یہ رشتہ قائم رہا۔
سسرال والوں نے رنگے ہاتھوں پکڑ کر دونوں کا باندھ دیا
اس معاملے میں لڑکی کے والد نے لڑکی کے عاشق کو کئی بار سمجھایا اور اس سے یہ رشتہ ختم کرنے کو کہا۔ عاشق کچھ سننے کو تیار نہ تھا۔ ایسے میں وہ پیر کو لڑکی سے ملنے اس کے سسرال گیا۔ یہاں شادی شدہ لڑکی اور اس کا عاشق دونوں گھر میں قابل اعتراض حالت میں پائے گئے۔ سسرال والوں نے رنگے ہاتھوں پکڑ کر دونوں کا باندھ دیا۔ انہوں نے لڑکی کے والد کو اس کی اطلاع دی۔ لڑکی کے والد اور دو دیگر لوگ گولے گاؤں پہنچ گئے۔
لڑکی اور اس کے بوائے فرینڈ کو پیٹنا شروع کردیا
سسرال والوں نے انہیں ساری بات بتائی اور لڑکی کو لے جانے کو کہا۔ اس کے بعد والد اور دیگر رشتہ دار لڑکی اور اس کے عاشق کو گاؤں لے گئے۔ بورجونی اور گولے گاؤں پڑوسی گاؤں ہیں۔ جب وہ ان دونوں گاؤں کو جوڑنے والی پانند سڑک سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کرکلا شیوارہ میں لڑکی اور اس کے بوائے فرینڈ کو پیٹنا شروع کردیا۔
دونوں لاشیں چالیس فٹ گہرے کنویں میں پھینکیں
اس مارپیٹ میں دونوں کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں لاشیں چالیس فٹ گہرے کنویں میں پھینک دیں۔ واقعہ کے بعد لڑکی کے والد شام پانچ بجے تھانے پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد پولیس ملزمین کے ساتھ موقع پر پہنچ گئی۔ رات میں ہی لڑکے اور لڑکی کی لاشیں نکال لی گئیں۔ دریں اثنا، واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ارچنا پاٹل اور سب ڈویژنل پولیس آفیسر دسرتھ پاٹل نے جائے حادثہ کا دورہ کیا۔ عمری تھانے کے اسسٹنٹ پولیس انسپکٹر انکش مانے نے جائے وقوعہ پر پنچنامہ کیا۔ اس معاملے میں لڑکی کے دادا، اس کے والد اور چچا کو عمری تھانے میں حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس نے مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔