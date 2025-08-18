فتح پور، اترپردیش: ریاست اترپردیش کے فتح پور ضلع کے ریڈیا محلہ میں 11 اگست کو مندر اور مقبرے کا تنازعہ اب قانونی جنگ کی طرف بڑھ گیا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے میں، مٹھ-مندر تحفظ کمیٹی، وشو ہندو پریشد اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے دستاویزات جمع کیے جا رہے تھے۔
اب مٹھ-مندر تحفظ سنگھ سمیتی نے پرانے معاملے میں وکیلوں کا ایک پینل قائم کرنے کی حکمت عملی بنائی ہے۔ اس معاملے کی سماعت 30 اگست کو عدالت میں ہوگی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ستیش چندر رستوگی کے کاغذات بھی شامل کیے گئے ہیں۔
مقبرے کو پہلی بار 2012 میں ریونیو دستاویز میں درج کیا گیا تھا، جس کے لیے سول جج سینئر ڈویژن کے ٹائٹل سوٹ (2007 سے 2010 تک) کو بنیاد سمجھا گیا تھا۔ طارق فتح پور میں یہ بھی مذکور ہے کہ مغل حکومت کے خاتمے کے بعد جب انگریز آئے تو انہوں نے یہاں کی زمینوں کے حقوق کی تصدیق شروع کی۔ انگریزوں نے تب شہر کی آدھی زمین مان سنگھ خاندان کے نام کر دی تھی۔
55 سال پہلے یعنی 1970 میں نریشور مان سنگھ کی بیوی شکنتلا مان سنگھ نے یہ زمین رام نریش سنگھ کے نام کر دی۔ اس وقت وقف بورڈ اس اراضی کے خلاف عدالت میں گیا تھا۔ بورڈ نے انیش خان کو متولی مقرر کیا تھا اور وہ اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔
طویل انتظار کے بعد 20 دسمبر 2010 کو سول جج نے مقبرے کے نام 10 بیگھہ 18 بسوا زمین الاٹ کی۔ 2012 میں عدالت نے مقبرہ سانگی کو قومی ملکیت کے طور پر رجسٹر کرنے کا حکم دیا۔ اس زمین پر بنائے گئے 34 پلاٹوں کا بھی تنازعہ ہے۔
1970 میں آسوتھر کے رام نریش سنگھ نے شکنتلا مان سنگھ سے 11 بیگھہ زمین خریدی، لیکن مذکورہ فیصلے کے بعد رام نریش سنگھ کے نام کو مسترد کر دیا گیا۔ رام نریش سنگھ کے بیٹے وجے پرتاپ سنگھ (فی الحال کانپور میں مقیم ہیں) نے اس فیصلے کے خلاف سول جج سینئر ڈویژن میں بحالی کا مقدمہ دائر کیا، لیکن یہ بحالی مسترد کر دی گئی۔
اس کے بعد وجے پرتاپ سنگھ نے 2014 میں خصوصی عدالت ضروری اشیاء ایکٹ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج میں اپیل دائر کی۔ یہ اپیل منظور کر لی گئی۔ اپیل کی بنیاد پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نے فائل سماعت کے لیے سول جج سینئر ڈویژن کو بھجوا دی۔ تب سے اس میں سماعت جاری ہے۔
اس معاملے میں طویل عرصے سے تاریخیں طے کی گئی ہیں۔ اب اگلی تاریخ 30 اگست 2025 مقرر کی گئی ہے۔ مٹھ-مندر سنرکشن سنگھرش سمیتی کے ممبران دھننجے دویدی اور ابھیشیک شکلا نے کہا کہ اپیل ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس دائر کی گئی ہے۔
اس میں چیلنج کیا گیا ہے کہ سول جج سینئر ڈویژن کورٹ کا 2010 میں دیا گیا فیصلہ یک طرفہ ہے۔ مرکزی ملزم کو نہیں سنا گیا۔ اب کمیٹی کی جانب سے مدعا علیہ کے ساتھ وکلاء کا ایک پینل بھی تشکیل دیا جا رہا ہے۔ یہ تمام حقائق 30 اگست کو ہونے والی سماعت میں عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے۔
اس مقبرے کی زمین کے حوالے سے ایک اور پرانا تنازعہ تھا۔ اس پر عدالت کا فیصلہ 1928 میں دیا گیا تھا۔ مقبرے سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ستیش چندر رستوگی کا گھر ہے، جو ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے کچھ کاغذات دکھائے۔
ان کاغذات کے مطابق 1927 میں ایس ڈی ایم کورٹ میں اراضی کی تقسیم کو لے کر درخواست دائر کی گئی تھی۔ 1928 میں فیصلہ آیا۔ ایشور سہائے، رائے مان سنگھ بہادر، آنند سہائے، جسران لالہ ایک طرف تھے۔ دوسری طرف گردھاری لال رستوگی، لکشمن داس رستوگی، زیدُنشہ اور واجد حسین تھے۔
کنسولیڈیشن 1958 میں کیا گیا تھا۔ اس کنسولیڈیشن میں پلاٹ نمبر 1097 اب 752، 1098 اب 753، 1500 اب 1159 ہے۔ مقبرہ اس وقت پلاٹ نمبر 752 اور 753 پر بنایا گیا ہے۔ نمبر 752 قبر کی سیڑھیوں تک جاتا ہے اور اس کے بعد 753 شروع ہوتا ہے۔
ستیش چندر رستوگی کا دعویٰ ہے کہ پلاٹ نمبر 753 میں شری ٹھاکر جی ساولیا شاہ کا آبائی مندر تھا اور یہ پورا علاقہ موسی پور قصبے کے تحت آتا تھا۔ پلاٹ نمبر 753 میں کل 13 بیگھہ اراضی تھی، 752 میں صرف ایک بیگھہ زمین تھی، آس پاس کے لوگوں سے بات کرنے پر یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں ہندو خاندان آکر دیے جلاتے تھے۔ متوّلی انیش بابا یہاں پردہ بازی کرتے ہیں۔
دوسری طرف 11 اگست کو 7 دن کے ہنگامے کے بعد بی جے پی کے ضلع صدر مکل پال کا کہنا ہے کہ ٹھاکر جی ویراجمان مندر میں جان بوجھ کر تنازعہ کھڑا کیا گیا ہے۔ اب جنگ عدالت کے ذریعے لڑی جائے گی۔ سماعت کے لیے عدالت کی تاریخ 30 اگست 2025 مقرر ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔
