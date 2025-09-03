جنسی استحصال جھوٹا کیس: 11 سال کی قانونی جنگ کے بعد کیرالہ کے پروفیسر بری

اڈوکی: 11 سال کی قانونی جنگ اور جانچ میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے، پروفیسر آنند وشواناتھن – سابقہ شعبہ اقتصادیات کے سربراہ اور منار گورنمنٹ کالج کے ایڈیشنل چیف ایگزامینر – کو تھوڈوپوزا ایڈیشنل سیشن کورٹ نے جنسی زیادتی کے ایک مقدمے میں تمام الزامات سے بری کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ پروفیسر کے خلاف تمام الزامات سیاسی طور پر من گھڑت پائے گئے۔
یہ کیس 2014 کا ہے، جب پانچ طالبات نے وشواناتھن پر امتحانی ہال میں جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا تھا، انہیں مقدمے میں پھنسانے کی دھمکی دی تھی۔لڑکیوں کے بیانات کی بنیاد پر منار پولیس نے چار مقدمات درج کیے اور دیوی کلم مجسٹریٹ کی عدالت میں چار چارج شیٹ داخل کی گئیں۔
جہاں عدالت نے پروفیسر کو دو مقدمات میں بری کر دیا، وشواناتھن کو باقی دو میں قصوروار پایا گیا اور 5000 روپے جرمانے کے ساتھ تین سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد، انہوں نے 2021 میں تھوڈوپوزا ایڈیشنل سیشن کورٹ میں فیصلے کے خلاف اپیل کی۔ تمام شواہد اور شہادتوں کا جائزہ لینے کے بعد، عدالت نے الزامات کے پیچھے سیاسی سازش کے واضح اشاروں کو دیکھتے ہوئے انہیں تمام مقدمات سے بری کر دیا۔
بری ہونے کے بعد وشواناتھن نے کہا کہ "میرا ایک خاندان ہے۔ ایسے معاملات میں اپنے خاندان کے ساتھ معاشرے میں رہنا مشکل ہوجاتا ہے، یہ کیس 11 سال سے چلا۔" انہوں نے کہا کہ اس کیس کی وجہ سے ان کی زندگی، شخصیت اور ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔
اس معاملے کی ابتدا 5 ستمبر 2014 کو منعقد ہونے والے ایم اے اکنامکس کے دوسرے سمسٹر کے امتحان کے دوران ایک واقعہ سے جڑی ہوئی ہے، جب وشواناتھن نے پانچ طالب علموں کو نقل کرتے ہوئے پکڑا تھا۔ ایڈیشنل چیف ایگزامینر کی حیثیت سے، انہوں نے انویجیلیٹر کو ہدایت کی کہ وہ یونیورسٹی کو بدعنوانی کی اطلاع دیں۔ تاہم، نگرانکار، مبینہ طور پر دوسری پارٹی کی اساتذہ یونین سے وابستہ تھا، اسی لئے وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ کچھ دنوں بعد 16 ستمبر کو، وشواناتھن کو معلوم ہوا کہ ان کے خلاف شکایت درج کرائی گئی ہے۔
پروفیسر نے بری ہونے کے بعد لوگوں کے رویہ پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ وشوناتھن نے کہاکہ "فیصلے کے بعد، شکایت کنندگان، میرے ساتھیوں یا پرنسپل میں سے کسی نے بھی مجھ سے ابھی تک رابطہ نہیں کیا ہے۔ میں ایک استاد ہوں، کسی دوسرے استاد کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیرالہ میں ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ میری طرح بہت سے اساتذہ فرضی کیسوں میں پکڑے گئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ فیصلہ ان کے لیے ماحول بدل دے گا"۔