رائے بریلی میں فلک ناز بنی پلک مندر میں ہندو نوجوان سے کی شادی

لڑکی نے پولیس اور ہندو تنظیموں کے سامنے ہندو نوجوان سے شادی کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں بالغ ہیں۔

رائے بریلی میں مسلم لڑکی نے مذہب تبدیل کر کے ہندو نوجوان سے شادی کی
رائے بریلی میں مسلم لڑکی نے مذہب تبدیل کر کے ہندو نوجوان سے شادی کی (Etv Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 29, 2025 at 7:17 PM IST

رائے بریلی: اترپردیش کے رائے بریلی میں لال گنج تھانہ حلقے میں ایک مسلم لڑکی مذہب تبدیل کر کے ایک ہندو نوجوان سے شادی کر لی۔ پیر کو دونوں نے قصبے کے بیہٹا اسکوائر پر واقع ہنومان مندر میں ہندو مذہبی رسوم و رواج کے مطابق پھیرے لیے۔ شادی کے بعد خاتون نے اپنا نام فلک ناز سے بدل کر پلک رکھ لیا۔

انچارج انسپکٹر پرمود کمار سنگھ نے بتایا کہ گھوسیانہ کی رہنے والی فلک ناز قصبہ کے ایک کلینک میں ریسپشنسٹ کے طور پر کام کرتی تھی، جب کہ ساکیت نگر کے رہنے والے کشاگر باجپئی ایک موبائل شاپ پر کام کرتا تھا۔ دونوں کے درمیان تین سال سے معاشقہ چل رہا تھا۔

24 ستمبر کو دونوں گھر سے بھاگ گئے۔ خاتون کے اہل خانہ نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ انہیں ڈھونڈ کر تھانے لایا گیا۔ اسی دوران کسی نے ہندو تنظیم وشو ہندو پریشد کو بھی اطلاع دے دی۔ پولیس اور ہندو تنظیموں کے سامنے لڑکی نے بیان دیا کہ وہ بالغ ہے اور کشاگر باجپئی سے شادی کر کے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔

وشو ہندو پریشد کے عہدیداروں کی موجودگی میں دونون کی شادی ہندو مذہبی رسومات کے مطابق بیہٹا اسکوائر کے ہنومان مندر میں ہوئی۔

شادی کے دوران نوجوان کے دوستوں نے لڑکی کے بھائی اور بہنوئی کا کردار ادا کیا۔ شادی کرنے اور ہندو مذہب اختیار کرنے کے بعد فلک ناز کا نام بدل کر پلک باجپئی رکھ دیا گیا۔ شادی میں دولہے کے گھر والوں کے کئی افراد موجود تھے۔ جب کہ لڑکی کے گھر والوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔

