کولکتہ: زندہ رہتے ہوئے موت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرکے پی ایف کی بچت کو ہڑپ کرنے کا معاملہ مغربی بنگال سے سامنے آیا ہے۔ الزام ہے کہ جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے ذریعے چائے کے باغات میں کام کرنے والے 100 سے زیادہ لوگوں کے پی ایف اور انشورنس کھاتوں سے کروڑوں روپے نکال لیے گئے ہیں۔ چائے کارکنوں نے اس الزام کو لے کر پی ایف کمشنر سے اپیل کی ہے۔
یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب ایک کارکن اپنے پی ایف اکاؤنٹ کے، کے وائی سی کو اپ ڈیٹ کرنے گیا اور اسے معلوم ہوا کہ اس کی موت ہوگئی ہے۔ زندہ رہتے ہوئے مرنے والے چائے کارکنوں کی تعداد جلپائی گوڑی ضلع کے ناگر کٹا بلاک کے بند دھرنی پور چائے باغ کے ایک یا دو نہیں بلکہ 184 ہے۔
معاملہ سامنے آنے کے بعد چائے باغ کے کارکن اپنے مسائل لے کر پی ایف آفس پہنچ گئے۔ دریں اثنا، نگر کٹا وکاس پریشد کے قائدین فرضی پٹہ جاری کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ کے دفتر پہنچے۔
اس طرح کے الزامات پہلے بھی لگ چکے ہیں
یہ پہلی بار نہیں ہے کہ زندہ چائے مزدوروں کو مردہ قرار دے کر پی ایف کی رقم نکال لی گئی ہو۔ علی پوردوار کے ایم پی منوج تیگیا نے پہلے بھی ایسے الزامات لگائے ہیں۔ اس میں کسی بڑے گینگ کے ملوث ہونے کا امکان ہے۔ ساتھ ہی ضلع کی ایک میونسپلٹی پر بھی ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔
آدیواسی وکاس پریشد نے جلپائی گوڑی ریجنل پی ایف کمشنر آفس جاکر سو سے زیادہ چائے کارکنوں کے پی ایف سے متعلق مسائل کی فہرست پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ وکاس پریشد کے لیڈروں نے بھی چائے مزدوروں کے محلے میں فرضی پٹہ جاری کرنے کے الزام کو لے کر جلپائی گوڑی کے ضلع مجسٹریٹ سے رابطہ کیا ہے۔
زمین کی لیز میں کرپشن
آدیواسی وکاس پریشد کی ناگرکاٹا بلاک کمیٹی کے سکریٹری وکاس برلا نے کہا، "دھرنی پور چائے کے باغ میں زمین کے لیز میں بدعنوانی ہوئی ہے، بنگلہ دیش اور نیپال سے آنے والے لوگوں کو لیز دی گئی ہیں، لیکن قبائلیوں کو لیز نہیں ملی۔ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ زندہ رشتہ داروں کو مردہ ظاہر کر کے پیسے نکالے گئے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ رقم کس کے اکاؤنٹ میں گئی اور کیسے اکاؤنٹ میں گئی، اس کی جانچ ہونی چاہیے۔"
جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا کر رقم نکلوائی گئی
انہوں نے یہ بھی کہا، "184 لوگوں کو مردہ دکھا کر اور جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا کر پی ایف کی رقم نکالی گئی ہے۔ ہم نے ثبوت کے ساتھ معاملے کے بارے میں پی ایف آفس کو مطلع کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جانچ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ریکارڈ دوبارہ حاصل کیا جائے۔ ہم اس بارے میں ریاست کے اپوزیشن لیڈر کو بھی مطلع کریں گے۔ ہم مرکزی حکومت سے بھی رابطہ کریں گے۔ ہم اگلے ماہ دہلی کے قومی کمیشن سے بھی رابطہ کریں گے۔"
ریجنل پی ایف کمشنر کا بیان
دریں اثنا، جلپائی گوڑی کے علاقائی پی ایف کمشنر پون کمار بنسل نے کہا، "پی ایف کی رقم ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ صحیح اصولوں کے مطابق درخواست دینے کے بعد ہی دی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ موت کا سرٹیفکیٹ کون جاری کر رہا ہے۔ ہم پورٹل پر موت کا سرٹیفکیٹ چیک کرکے ادائیگی پر کارروائی کرتے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ تمام چائے کے باغات کا دورہ کرنے کے بعد ہی رقم دی جاتی ہے۔ اگر کوئی ثبوت دیا گیا تو اس کی تحقیقات ضرور کی جائیں گی۔ ابھی تک مجھ سے کوئی خاص شکایت نہیں کی گئی۔ اب 95 فیصد دعوے آن لائن کیے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا کوئی واقعہ ہے تو یہ تحقیقات کا معاملہ ہے۔
'میرے پیسے نکال لیے گئے'
دھرنی پور چائے کے باغ کی مزدور سوشیلا مرمو نے کہا کہ میں زندہ ہوں لیکن جب میں نے اپنے پی ایف اکاؤنٹ کی KYC کروائی تو معلوم ہوا کہ میں مر چکی ہوں، میرے پیسے نکلوا لیے گئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کس نے رقم نکالی ہے، میں یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں نے بڑی مشکل سے پی ایف کی رقم بچائی تھی، یہ میرے بڑھاپے میں کام آئے گی، لیکن مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ رقم میرے پاس موجود نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی حل چاہیے۔
دریں اثنا، ترنمول کانگریس کے ضلع صدر مہوا گوپ نے کہا، "ریاستی لیبر منسٹر مالے گھٹک، تین راجیہ سبھا ممبران مختلف مسائل کو لے کر پی ایف آفس گئے تھے۔ مرکزی حکومت کو اس معاملے کی جانچ کرنی چاہیے۔" دریں اثنا، علی پور دوار سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ منوج ٹگیا نے کہا، "ہم نے بار بار کہا ہے کہ پی ایف آفس میں بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں۔ ایک گینگ پی ایف کی رقم کا غبن کر رہا ہے۔"