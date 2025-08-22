الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے پولیس کی جانب سے گواہوں کی موجودگی کو یقینی بنانے کے احکامات کے باوجود سمن جاری کرنے اور ان کی موجودگی کو یقینی بنانے کے اقدامات کرنے میں ناکامی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ قانونی حکم کے باوجود پولیس افسران کے سمن بھیجنے یا مقدمے میں گواہوں کو پیش کرنے کے لیے طاقت کے اقدامات میں ناکامی کی وجہ سے ہونے والی تاخیر تشویشناک ہے۔
ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو ہدایت کی ہے کہ مقدمے کی کارروائی میں پیش نہ ہونے والے گواہوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ عدالت نے کہا کہ تاخیر مرکزی سمن کی عدم پیشی اور گواہوں کی موجودگی کو یقینی بنانے میں پولیس افسران کی عدم فعالیت کی وجہ سے ہوئی۔
درخواست گزار پر نابالغ سے زیادتی کا الزام
یہ حکم جسٹس اجے بھنوٹ نے ملزم منیر کی دوسری ضمانت کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے دیا، جو مظفر نگر کے چارتھاول پولیس اسٹیشن میں آئی پی سی کی دفعہ 363، 366، 376، 384 اور POCSO ایکٹ کی دفعہ 5/6 اور ایکٹ 67 آئی ٹی کے سیکشن 67 کے تحت مظفر نگر کے چارتھاول پولیس اسٹیشن میں درج ایک کیس کے لیے 2022 سے جیل میں ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کی درخواست ضمانت مسترد کر دی کیونکہ اس پر نابالغ سے زیادتی کا الزام تھا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کو مقدمے کی سماعت مناسب وقت کے اندر، ترجیحاً حکم کی وصولی کی تاریخ سے ایک سال کے اندر مکمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
پیش نہ ہونے والے گواہوں کے خلاف سخت کارروائی
ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو ہدایت کی ہے کہ مقدمے کی کارروائی میں پیش نہ ہونے والے گواہوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ عدالت نے کہا کہ تاخیر مرکزی سمن کی عدم پیشی اور پولیس افسران کی جانب سے گواہوں کی موجودگی کو یقینی بنانے میں عدم کارروائی کی وجہ سے ہوئی۔ قبل ازیں احکامات میں پولیس حکام کو سمن کی بروقت فراہمی کو یقینی بنانے اور سماعت میں پیش نہ ہونے والے گواہوں کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کو مذکورہ احکامات کی تعمیل کی تحقیقات کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔