ممبئی: مہاراشٹر کے ناگپور میں ملک کی سب سے بڑی پرائیویٹ سیکٹر کی دھماکہ خیز مواد بنانے والی کمپنی سولر ایکسپلوسیوز میں دیر رات ایک دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں ایک ملازم ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ خبر کے مطابق دھماکہ دیر رات 10 بجے 2 بجے کے درمیان ہوا۔ دھماکے میں ایک ملازم ہلاک جب کہ 17 ملازمین زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دو ملازمین شدید زخمی بتائے جاتے ہیں۔
زخمیوں کا پرائیویٹ اسپتال میں علاج
تمام زخمیوں کو علاج کے لیے ناگپور کے ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سولر ایکسپلوسیوز انڈسٹری ناگپور-امراؤتی روڈ پر بازار گاؤں میں واقع ہے۔
ایک سال پہلے بھی ہوا تھا دھماکہ
اسی طرح کے ایک واقعے میں دو سال قبل (دسمبر 2023) سولر ایکسپلوسیوز کمپنی میں ہونے والے دھماکے میں نو ملازمین ہلاک ہو گئے تھے۔ اس وقت کمپنی کے کاسٹ بوسٹر پلانٹ میں پیکنگ یونٹ میں دھماکہ ہوا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ کمپنی 1955 میں قائم کی گئی تھی۔
ستر سال پرانی ہے کمپنی
سولر کمپنی 1955 میں قائم ہوئی تھی۔ یہ کمپنی عالمی سطح پر تسلیم شدہ صنعتی دھماکہ خیز مواد تیار کرنے کے لیے جانی جاتی ہے۔ کمپنی کے پاس دفاعی شعبے کے لیے درکار گولہ بارود کی ایک مربوط سہولت بھی ہے۔ یہ ملک کی پہلی ایسی کمپنی ہے جس نے 3 لاکھ میٹرک ٹن دھماکہ خیز مواد کی سالانہ پیداوار کو عبور کیا ہے۔