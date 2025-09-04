ETV Bharat / state

ناگپور میں سولر انڈسٹریل کمپنی میں دھماکہ، ایک ہلاک، متعدد زخمی - BLAST AT EXPLOSIVES COMPANY

ناگپور میں واقع سولر ایکسپلوسیوز میں دیر رات ایک دھماکہ ہوا۔ حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے۔

blast at solar industrial explosives in nagpur several injured Urdu News
ناگپور میں دھماکہ خیز مواد بنانے والی کمپنی میں دھماکہ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 4, 2025 at 3:30 PM IST

2 Min Read

ممبئی: مہاراشٹر کے ناگپور میں ملک کی سب سے بڑی پرائیویٹ سیکٹر کی دھماکہ خیز مواد بنانے والی کمپنی سولر ایکسپلوسیوز میں دیر رات ایک دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں ایک ملازم ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ خبر کے مطابق دھماکہ دیر رات 10 بجے 2 بجے کے درمیان ہوا۔ دھماکے میں ایک ملازم ہلاک جب کہ 17 ملازمین زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دو ملازمین شدید زخمی بتائے جاتے ہیں۔

زخمیوں کا پرائیویٹ اسپتال میں علاج

تمام زخمیوں کو علاج کے لیے ناگپور کے ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سولر ایکسپلوسیوز انڈسٹری ناگپور-امراؤتی روڈ پر بازار گاؤں میں واقع ہے۔

ایک سال پہلے بھی ہوا تھا دھماکہ

اسی طرح کے ایک واقعے میں دو سال قبل (دسمبر 2023) سولر ایکسپلوسیوز کمپنی میں ہونے والے دھماکے میں نو ملازمین ہلاک ہو گئے تھے۔ اس وقت کمپنی کے کاسٹ بوسٹر پلانٹ میں پیکنگ یونٹ میں دھماکہ ہوا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ کمپنی 1955 میں قائم کی گئی تھی۔

ستر سال پرانی ہے کمپنی

سولر کمپنی 1955 میں قائم ہوئی تھی۔ یہ کمپنی عالمی سطح پر تسلیم شدہ صنعتی دھماکہ خیز مواد تیار کرنے کے لیے جانی جاتی ہے۔ کمپنی کے پاس دفاعی شعبے کے لیے درکار گولہ بارود کی ایک مربوط سہولت بھی ہے۔ یہ ملک کی پہلی ایسی کمپنی ہے جس نے 3 لاکھ میٹرک ٹن دھماکہ خیز مواد کی سالانہ پیداوار کو عبور کیا ہے۔

ممبئی: مہاراشٹر کے ناگپور میں ملک کی سب سے بڑی پرائیویٹ سیکٹر کی دھماکہ خیز مواد بنانے والی کمپنی سولر ایکسپلوسیوز میں دیر رات ایک دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں ایک ملازم ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ خبر کے مطابق دھماکہ دیر رات 10 بجے 2 بجے کے درمیان ہوا۔ دھماکے میں ایک ملازم ہلاک جب کہ 17 ملازمین زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دو ملازمین شدید زخمی بتائے جاتے ہیں۔

زخمیوں کا پرائیویٹ اسپتال میں علاج

تمام زخمیوں کو علاج کے لیے ناگپور کے ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سولر ایکسپلوسیوز انڈسٹری ناگپور-امراؤتی روڈ پر بازار گاؤں میں واقع ہے۔

ایک سال پہلے بھی ہوا تھا دھماکہ

اسی طرح کے ایک واقعے میں دو سال قبل (دسمبر 2023) سولر ایکسپلوسیوز کمپنی میں ہونے والے دھماکے میں نو ملازمین ہلاک ہو گئے تھے۔ اس وقت کمپنی کے کاسٹ بوسٹر پلانٹ میں پیکنگ یونٹ میں دھماکہ ہوا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ کمپنی 1955 میں قائم کی گئی تھی۔

ستر سال پرانی ہے کمپنی

سولر کمپنی 1955 میں قائم ہوئی تھی۔ یہ کمپنی عالمی سطح پر تسلیم شدہ صنعتی دھماکہ خیز مواد تیار کرنے کے لیے جانی جاتی ہے۔ کمپنی کے پاس دفاعی شعبے کے لیے درکار گولہ بارود کی ایک مربوط سہولت بھی ہے۔ یہ ملک کی پہلی ایسی کمپنی ہے جس نے 3 لاکھ میٹرک ٹن دھماکہ خیز مواد کی سالانہ پیداوار کو عبور کیا ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

EXPLOSIVES COMPANY BLAST IN NAGPUREXPLOSIVES BLAST IN NAGPURBLAST IN NAGPURSOLAR INDUSTRIAL EXPLOSIVES NAGPURBLAST AT EXPLOSIVES COMPANY

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.