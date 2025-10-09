ETV Bharat / state

خاندان کے ہر فرد کو سرکاری نوکری دی جائے گی، تیجسوی یادو کا بہار کی عوام سے وعدہ

تیجسوی یادو نے کہا کہ اگر ہماری حکومت بنتی ہے تو ہم ہر گھر کو نوکری دیں گے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 9, 2025 at 5:27 PM IST

پٹنہ: 2025 کے بہار اسمبلی انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو نے اپنا سب سے بڑا انتخابی وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر گرینڈ الائنس کی حکومت بنتی ہے تو ریاست میں ہر خاندان کے ایک فرد کو سرکاری نوکری دی جائے گی۔ سابق ڈپٹی سی ایم نے کہا کہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔

'ہم خاندان کے ہر فرد کو سرکاری نوکری دیں گے': پٹنہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے کہا کہ 20 سالوں میں این ڈی اے حکومت نے بہار کے لوگوں کو عدم تحفظ اور بے روزگاری کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اس لیے اگر ہماری حکومت بنتی ہے تو ہم ہر گھر کو نوکری دیں گے، یعنی ہر خاندان کے ایک فرد کو سرکاری نوکری دی جائے گی۔

تیجسوی نے کیا کہا؟: آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو نے کہا کہ 14 نومبر کے بعد عظیم اتحاد کی حکومت بنے گی۔ اس جیت کا جشن ہر گھر کو سرکاری ملازمت فراہم کرکے اور بہار میں صنعتیں لگا کر، تعلیمی شہر، آئی ٹی پارکس کا قیام، اور زراعت اور ڈیری پر مبنی صنعتوں کو فروغ دے کر بہار کو ترقی کی نئی راہ پر گامزن کرکے منایا جائے گا۔

"بہار میں نوکریوں کی بحالی ہوگی": سابق نائب وزیر اعلی تیجسوی یادو نے کہا کہ بہار اب نوکری کی بحالی کا تجربہ کرے گا۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک نیا قانون پاس کیا جائے گا کہ بہار کے ہر ایسے خاندان کو نوکری دی جائے گی جس کے پاس سرکاری نوکری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بننے کے 20 دن کے اندر قانون نافذ کر دیا جائے گا۔ 20 مہینوں کے اندر بہار میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں سرکاری نوکری نہ ہو۔

گرینڈ الائنس میں سیٹوں کی تقسیم کا تنازع: گرینڈ الائنس نے ابھی تک بہار انتخابات کے لیے سیٹوں کی تقسیم پر کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے۔ کانگریس لیڈروں کے ساتھ آج تیجسوی یادو کی رہائش گاہ پر ایک اہم میٹنگ طے ہے، جہاں سیٹوں کی تقسیم کے نئے فارمولے پر بات چیت کی جائے گی۔

