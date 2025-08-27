حیدرآباد: ایناڈو ٹیلی ویژن (ای ٹی وی) نے منگل کو راموجی فلم سٹی کے کارپوریٹ دفتر میں اپنی 30 ویں سالگرہ منائی۔ 27 اگست 1995 کو اپنے آغاز کے بعد سے، ای ٹی وی، جو علاقائی ٹیلی ویژن نشریات کا ایک علمبردار ہے، نے متنوع اور تفریحی پروگرامنگ کے ذریعے سامعین کو مسحور کیا ہے، اپنے ناظرین کے ذوق کے مطابق پروگرامس کے ذریعہ مقبولیت اور شہرت کی بلندیوں میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔
اس جشن کی قیادت راموجی گروپ آف کمپنیز کے سی ایم ڈی سی کیرون نے کی۔ آنجہانی سری راموجی راؤ کے پوتے سوجے اور پوتی دیویجا بھی اس موقع پر موجود تھیں، جنہوں نے مل کر سالگرہ کا کیک کاٹا۔ ای ٹی وی کے ناظرین سے اظہار تشکر کرتے ہوئے، سوجے نے چینل کو محبت اور عزم کی میراث قرار دیا۔
سوجے نے تلگو سامعین کے لیے مسلسل تفریح پروگرامس کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ "میرے دادا نے ہمیشہ ای ٹی وی کو اپنی سب سے بڑی بیٹی سمجھا۔ اگرچہ وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ملازمین نے اسی جذبے اور جوش کے ساتھ ان کے وژن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں پرجوش عملے کی تعریف کرتا ہوں جنہوں نے ای ٹی وی کی ترقی کے ذریعہ میرے دادا کے خوابوں کو پورا کرنے میں بھرپور تعاون کیا ہے۔"
تقریبات کے ایک حصے کے طور پر، سی ایم ڈی کیرون نے مختلف ڈپارٹمنٹ کے سربراہان اور طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے ملازمین کو ایوارڈز پیش کیے جنہوں نے نیٹ ورک کے تین دہائیوں کے سفر میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
اس موقع پر موجود معززین میں راموجی فلم سٹی کی منیجنگ ڈائرکٹر وجیشوری، ای ٹی وی کے سی ای او باپی نائیڈو کونیرو، ہیومن ریسورس ہیڈ گوپال راؤ، ایناڈو آندھرا پردیش کے ایڈیٹر ایم ناگیشورا راؤ، تلنگانہ کے ایڈیٹر ڈی این پرساد، ای ٹی وی بھارت کے سی ای او جے سرینواس، آئی وینکٹ، اجے شانتی، شیلجا اور روی چندر شیکھر سمیت کئی سینئر افسران اور دیگر شامل تھے۔
1995 کے بعد سے، ای ٹی وی نے علاقائی ٹیلی ویژن میں انقلاب برپا کیا، ای ٹی وی کی نشریات متعدد بھارتی زبانوں جن میں تلگو، بنگلہ، مراٹھی، کنڑ، اردو، گجراتی، اوڈیا و دیگر شامل ہیں کا آغاز کیا گیا۔