ای ٹی وی بھارت کی خبر کا اثر: راجستھان میں اونٹوں کی تجارت پر پابندی ختم: چرواہوں کے لیے نئی امید!
راجستھان کے اونٹ چرواہوں کی زندگی بدلنے والی، حکومت نے اونٹوں کی برآمد اور نقل و حمل پر 11 سال پرانی پابندی ہٹا دی۔
Published : October 3, 2025 at 5:49 PM IST
اودے پور : راجستھان حکومت نے اونٹوں کی برآمد اور نقل و حمل پر عائد پابندی کو ختم کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ اونٹ چرواہوں کے لیے ایک بڑی راحت ہے جو اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ یہ پابندی 11 سال قبل سابق وزیر اعلیٰ وسندھرا راجے نے لگائی تھی۔
اس پابندی کا مقصد اونٹوں کی گھٹتی ہوئی آبادی کو روکنا تھا، جب اونٹ کو ریاستی جانور قرار دیا گیا تھا۔ تاہم، اس سے چرواہوں کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ اب یہ فیصلہ پشکر میلے میں اونٹوں کی شرکت کو بھی فروغ دے گا۔
راشٹریہ پشوپالک سنگھ کے صدر لالجی رائیکا نے اس فیصلے پر ای ٹی وی بھارت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اسے اونٹ چرواہوں کے لیے ایک طویل انتظار کی فتح قرار دیا۔ ای ٹی وی بھارت کی رپورٹ نے چرواہوں کے حالات کو اجاگر کیا تھا، جس سے پالیسی سازوں پر دباؤ بڑھا۔
رائیکا نے کہا کہ اس پابندی کے ہٹنے سے پشکر میلے میں بڑی تعداد میں اونٹ آئیں گے۔ چرواہے اب انہیں ایک ریاست سے دوسری ریاست آسانی سے لے جا سکیں گے۔ محکمہ نے اس ترمیم کے حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔
لالجی رائیکا نے بتایا کہ یہ پالیسی تبدیلی برسوں کی کوششوں اور جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ 2024 میں پالی میں ایسوسی ایشن قائم کی گئی تھی تاکہ اونٹوں کے تحفظ اور چرواہوں کے حقوق کی وکالت کی جا سکے۔ اسی سال "اونٹ بچاؤ تحریک" شروع کی گئی۔
انہوں نے کہا کہ ہماری پہلی تحریک جے پور کے قریب بندے کے بالاجی میں شروع ہوئی۔ ہم نے پانچ نکاتی مطالباتی خط تیار کیا اور جے پور، ادے پور اور بھرت مالا میں کئی بڑی تحریکیں چلائیں۔ ہم نے حکومت کو متعدد یادداشتیں پیش کیں۔
ایسوسی ایشن کے صدر نے کہا کہ اونٹوں کی برآمد پر پابندی ہٹنے سے آئندہ بین الاقوامی پشکر میلے پر بھی بڑا اثر پڑے گا۔ اس سال میلے میں پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ اونٹ موجود ہوں گے۔ راجستھان کی پڑوسی ریاستوں سے بھی اونٹ چرواہے آئیں گے۔
اس کے نتیجے میں اونٹوں کی مانگ بڑھے گی اور قیمتیں بھی بڑھیں گی۔ 2016 کے اونٹ ایکٹ سے پہلے ایک بالغ اونٹ کی قیمت 40,000 روپے تھی۔ اب یہ کم ہو کر 20,000 روپے رہ گئی تھی۔ ایک نوجوان اونٹ کے بچے کی قیمت 2,000-3,000 روپے تک گر گئی تھی، جو ایک بکری کے بچے سے بھی کم تھی۔