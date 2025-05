ETV Bharat / state

چھاپہ پڑتے ہی انجینئر نے کھڑکی سے باہر پھینکے نوٹوں کے بنڈل، 2 کروڑ سے زائد کی نقدی برآمد - ODISHA CHIEF ENGINEER

چھاپہ پڑتے ہی انجینئر نے کھڑکی سے باہر پھینکے نوٹوں کے بنڈل ( Image Source: ETV Bharat )

Published : May 30, 2025 at 4:18 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 5:01 PM IST

بھوونیشور: اوڈیشہ میں ویجیلنس ڈیپارٹمنٹ نے جمعہ کو ایک چیف انجینئر کے 7 مقامات پر چھاپے مارے۔ اس دوران ان کے دو گھروں سے 2 کروڑ سے زیادہ کی نقدی برآمد ہوئی۔ لاکھوں روپے مالیت کے طلائی زیورات اور مہنگے کپڑے بھی ملے۔ ویجیلنس ٹیم نے 7 مقامات پر چھاپے مارے اوڈیشہ ویجیلنس ٹیم کو چیف انجینئر بیکنتھ ناتھ سارنگی کے خلاف ان کی آمدنی سے غیر متناسب اثاثے رکھنے کی شکایت موصول ہوئی تھی۔ اس بنیاد پر اسپیشل جج (ویجیلنس) نے سرچ وارنٹ جاری کیا۔ چھاپے کے لیے 8 ڈی ایس پیز، 12 انسپکٹرز اور 6 اسسٹنٹ سب انسپکٹرز پر مشتمل ٹیم تشکیل دی گئی۔ ویجیلنس ٹیم نے جمعہ کو سارنگی کے سات مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے۔ آپریشن کے دوران چیف انجینئر بھونیشور میں اپنے فلیٹ میں تھے۔ جب اسے ویجیلنس ٹیم کی آمد کا علم ہوا تو اس نے ثبوت مٹانے کے لیے فلیٹ کی کھڑکی سے 500 روپے کے نوٹوں کے بنڈل پھینکنا شروع کر دیے۔

انجینئر کی شناخت بیکنتھ ناتھ سارنگی کے طور پر کی گئی ہے جو اڈیشہ حکومت کا ملازم ہیں۔ وہ ریاست کے دیہی ترقی کے محکمے میں کام کرتے ہیں۔ ان پر شبہ ہے کہ ان کی آمدنی سے غیر متناسب اثاثے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ انجینئر کی رہائش گاہ اور دفتر میں تلاشی جاری ہے۔ نوٹ گننے کے لئے منگائی گئی مشین ویجیلنس ڈپارٹمنٹ کے مطابق سارنگی کی جن جائیدادوں کی تلاشی لی گئی ان میں کراداگڈیا (انگول) میں ایک دو منزلہ مکان، بھونیشور کے ڈمڈوما میں ایک فلیٹ اور پوری کے سیولہ میں ایک اور فلیٹ شامل ہیں۔ برآمد کی گئی کل نقدی میں سے ایک کروڑ روپے بھونیشور میں سارنگی کے فلیٹ سے ضبط کیے گئے تھے۔ جبکہ ان کی انگول رہائش گاہ سے 1.1 کروڑ روپے ملے ہیں۔ افسران نے نوٹوں کو گننے کے لیے کرنسی گننے والی مشینوں کا استعمال کیا۔ ویجیلنس ڈیپارٹمنٹ کے مطابق چھاپے کے دوران اتنی بڑی رقم کی برآمدگی بدعنوانی کا سنگین معاملہ ہے۔ محکمہ اب اس معاملے کی مزید تحقیقات کر رہا ہے۔ اب وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سارنگی نے یہ جائیداد کیسے حاصل کی۔ چھاپہ پڑتے ہی انجینئر نے کھڑکی سے باہر پھینکے نوٹوں کے بنڈل (Image Source: ETV Bharat) بیکنتھا ناتھ سارنگی پر الزام ہے کہ ان کی آمدنی سے زیادہ اثاثے ہیں۔ انگول میں ویجیلنس کے خصوصی جج نے ان کے خلاف سرچ وارنٹ جاری کیا تھا، جس کی بنیاد پر بیک وقت چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ چوکسی نے 7 مقامات کا پتہ لگایا جس میں انگول کے کرداگڈیا میں ایک دو منزلہ مکان، بھونیشور اور پوری ضلع کے پپلی کے سیولہ میں ایک فلیٹ شامل ہے۔ اس کے بعد 26 پولیس افسران کی ٹیم نے بیک وقت تمام 7 مقامات پر چھاپے مارے۔ ٹیم میں آٹھ ڈی ایس پیز، 12 انسپکٹرز اور چھ اسسٹنٹ سب انسپکٹرز شامل تھے۔ انگول میں سارنگی کے آبائی گھر کے علاوہ رشتہ داروں کے گھروں کی بھی تلاشی لی گئی ہے۔

