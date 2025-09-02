ETV Bharat / state

لکھنؤ کے بھاؤ راؤ دیورس اسپتال کی تیسری منزل سے بزرگ مریض نے لگائی چھلانگ، ہوئی موت - PATIENT JUMPED FROM THIRD FLOOR

یہ واقعہ دوپہر میں پیش آیا۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ بزرگ نے ایسا قدم کیوں اٹھایا۔

لکھنؤ میں بھاؤ راؤ دیورس اسپتال (Photo Credit: CMO Dr. NB Singh)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 2, 2025 at 7:53 AM IST

لکھنؤ: مہانگر کے بھاؤ راؤ دیورس اسپتال کی تیسری منزل سے ایک بزرگ مریض نے چھلانگ لگا دی۔ مریض کے گرنے کی آواز سے اسپتال میں کہرام مچ گیا۔ مریض کو تشویشناک حالت میں ایمرجنسی میں لایا گیا۔ وہاں ڈاکٹروں نے مریض کو مردہ قرار دے دیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش کی۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج دیکھی۔ ملازمین سے مریض کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔

بزرگ کے پاس اینڈرائیڈ فون نہیں تھا

پرانا مہانگر کے رہنے والے سکھدیو سنگھ (83 سال) پیر کو بھاؤ راؤ دیورس اسپتال پہنچے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مریض نے او پی ڈی میں ملازم سے نسخہ بنانے کو کہا۔ ملازم نے بتایا کہ موبائل پر آبھا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ تب ہی او پی ڈی کی رجسٹریشن ممکن ہوگی۔ بزرگ نے بتایا کہ ان کے پاس اینڈرائیڈ فون نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ لائن سے باہر ہو گئے۔ دوپہر ایک بجے کے قریب اسپتال کے عقب میں کسی کے گرنے کی آواز آئی۔

ملازمین نے 112 ڈائل کر کے پولیس کو بلایا

اسپتال کے عقب میں اربن ہیلتھ پوسٹ سنٹر چلایا جا رہا ہے۔ ہیلتھ پوسٹ سنٹر کے آپریٹر نے خون میں لت پت بزرگ کو فوری طور پر ایمرجنسی روم میں پہنچایا۔ وہاں ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد بزرگ کو مردہ قرار دے دیا۔ اسپتال انتظامیہ نے 112 پر کال کر کے پولیس کو واقعہ کی اطلاع دی۔

پولیس خودکشی کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے

پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ اس کے علاوہ، بزرگ شخص اسپتال کے مین روڈ یا اربن ہیلتھ پوسٹ سنٹر سے چھت پر گیا۔ سی ایم او ڈاکٹر این بی سنگھ نے بتایا کہ یہ واقعہ دوپہر میں پیش آیا۔ پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے کہ بزرگ شخص نے ایسا کیوں کیا۔ وہ اسپتال میں چیک اپ کے لیے آئے تھے۔ اس نے ایک پرچی بنوائی تھی۔

