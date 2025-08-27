ETV Bharat / state

پیسے کی تقسیم پر بھائی نے بھائی کا کردیا، دو روز قبل بھائیوں نے ماں کو مار مار کر گھر سے نکال دیا تھا - BROTHER KILLED HIS YOUGER BROTHER

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 27, 2025 at 8:47 PM IST

جھانسی: اتر پردیش میں جھانسی میں منگل کو ضلع میں ایک ساتھ شراب پی رہے دو بھائیوں میں پیسے بانٹنے پر جھگڑا ہوگیا۔ لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا۔ گاؤں والوں کی اطلاع پر پولیس پہنچی تو جرم کرنے والا بڑا بھائی ہاتھ میں ڈنڈا لیے بستر کے نیچے چھپا ہوا تھا اور کمرہ اندر سے بند تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔

چرگاؤں تھانہ علاقہ کے تحت کلکٹر گنج کے رہنے والے ملو کا بیٹا جتیندر کشواہا عرف بھجو اپنے چھوٹے بھائی راکیش عرف چھوٹے اور اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ منگل کو بڑے بھائی نے چھوٹے کو قتل کر دیا۔

لکشمی بہن نے بتایا کہ اس کے دونوں بھائی شادی شدہ ہیں۔ بڑے بھائی کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی بیوی کافی عرصہ پہلے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ چھوٹا بھائی راکیش بھی شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بچے ہیں لیکن اس کی بیوی بھی اب اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ ان دونوں کی بیویوں کو چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دونوں دن رات شراب پیتے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ صرف ان کی ماں رہتی تھی۔

کچھ عرصہ قبل ان کی زمین بیچ دی گئی اور پیسوں کے لیے بھائیوں نے ان کی والدہ کو مارا۔ تو ماں بھی بھاگ کر بیٹی کے ساتھ رہنے لگی۔ دونوں بھائی روزانہ اکٹھے بیٹھتے، شراب پیتے اور جھگڑا کرتے۔

اطلاع ملنے پر بہن جب گاؤں پہنچی تو اسے بتایا گیا کہ منگل کی شام وہ دونوں معمول کے مطابق گھر بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ اس دوران زمین کی رقم کو لے کر دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ اسی دوران بڑے بھائی جتیندر کشواہا عرف بھجو نے چھڑی لے کر چھوٹے بھائی راکیش پر حملہ کر دیا۔ جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔

ایس پی ڈاکٹر اروند کمار نے بتایا کہ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ شراب کے عادی دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی۔ جس کے بعد بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی پر لوہے کی راڈ سے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ جس کے بعد ملزم بڑے بھائی کو اس کے گھر سے ہی گرفتار کر لیا گیا اور اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ مزید کارروائی کی جائے گی۔

