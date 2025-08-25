مرکزی حکومت کی جانب سے 8ویں پے کمیشن کی سفارشات کو جنوری 2026 سے لاگو کرنے کی توقع ہے۔ دریں اثنا، ٹی ٹی ٹی ڈبلیو اے (TTTWA)، جو سرکاری اساتذہ کی نمائندگی کرنے والا ایک متحد پلیٹ فارم ہے، نے سرکاری ملازمین کے لیے 8ویں پے کمیشن کی سفارشات کو فوری طور پر نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
ہفتہ کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، TTTWA سکریٹری اجے پال نے کہا، تریپورہ میں تقریباً 1.40 لاکھ سرکاری ملازمین ساتویں پے کمیشن کے فوائد سے محروم ہیں، کیونکہ تریپورہ میں کسی بھی حکومت نے اپنی سفارشات کو پوری طرح نافذ نہیں کیا ہے۔
صرف 33 فیصد مہنگائی الاؤنس
انہوں نے یاد دلایا کہ 1988 میں تریپورہ کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ سدھیر رنجن مجمدار نے ریاستی ملازمین کے لیے چوتھے پے کمیشن کی سفارشات کو لاگو کیا تھا۔ پال نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فی الحال ریاستی سرکاری ملازمین کو صرف 33 فیصد مہنگائی الاؤنس (DA) ملتا ہے جبکہ مرکزی حکومت کے ملازمین کو 55 فیصد ملتا ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ تقریباً تمام ریاستی حکومتیں اپنے ملازمین کو 55 فیصد ڈی اے فراہم کر رہی ہیں سوائے کچھ ریاستوں جیسے مغربی بنگال، منی پور اور تریپورہ کے۔
'حکومت مہنگائی الاؤنس جاری کرے'
پال نے انتباہ کیا کہ "ہم وزیر اعلی مانک ساہا پر زور دیتے ہیں کہ وہ 31 اکتوبر تک زیر التواء 22 فیصد مہنگائی بھتہ جاری کریں تاکہ سرکاری ملازمین کے ساتھ انصاف کیا جا سکے۔ اگر زیر التوا مہنگائی الاؤنس اگلے دو ماہ کے اندر جاری نہیں کیا جاتا ہے تو، حکومت مرکز کے سامنے اپنے کمٹڈ اخراجات کا مظاہرہ نہیں کر سکے گی، جس کے نتیجے میں ملازمین مزید محروم ہو جائیں گے۔
پال نے ٹی ای ٹی اساتذہ کے پانچ سال کے لیے لازمی مقررہ تنخواہ کے تقررات کو ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ "یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ 2017 سے ریاست میں ٹی ای ٹی اساتذہ کی تقرری پانچ سال کے لیے مقررہ تنخواہ کی بنیاد پر کی جا رہی ہے، جو کہ ملک میں کہیں بھی لاگو نہیں ہے۔ ہم نے اس پالیسی کو واپس لینے کے لیے وزیر اعلیٰ سے مداخلت کی درخواست کی ہے۔"
پرنسپل کی تقرری کی درخواست
اس کے علاوہ پال نے وزیراعلیٰ پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر پرنسپلوں کی تقرری شروع کریں کیونکہ بہت سے سرکاری اسکول اس وقت پرنسپل کے بغیر چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، "آخری بار پرنسپلوں کی تقرری تریپورہ پبلک سروس کمیشن (TPSC) کے ذریعے تقریباً 13 سال پہلے کی گئی تھی۔ اس وقت بہت سے اسکول پرنسپلوں کے بغیر چل رہے ہیں۔ انھوں نے کہا، ہم نے وزیر اعلیٰ سے پرنسپلوں کی جلد از جلد تقرری کرنے پر زور دیا ہے۔
