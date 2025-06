راجستھان میں ٹونک کی دریائے بناس میں آٹھ افراد غرقاب

ETV Bharat / state

راجستھان میں ٹونک کی دریائے بناس میں آٹھ افراد غرقاب - EIGHT DROWN IN BANAS RIVER IN TONK

By ETV Bharat Urdu Team Published : June 10, 2025 at 3:57 PM IST 2 Min Read

ٹونک: راجستھان کے ٹونک ضلع میں منگل کو بناس ندی میں نہاتے ہوئے آٹھ نوجوان ڈوب گئے، ٹونک کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس وکاس سنگوان نے بتایا کہ تین دیگر کو بچا لیا گیا اور ان کی حالت مستحکم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 25 سے 30 سال کی عمر کے 11 افراد کا ایک گروپ نہانے کے لیے دریا میں اترے اور غلطی سے گہرے پانی میں پھسل گئے۔ انہوں نے کہاکہ "انہیں مقامی لوگوں نے باہر نکالا اور ہسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے ان میں سے آٹھ کو مردہ قرار دے دیا۔" سنگوان نے کہا کہ یہ فوری طور پر واضح نہیں ہے کہ وہ گہرے پانی میں کیسے پھسلے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں کا گروپ جے پور سے پکنک منانے آیا تھا۔ جے پور کے کلکٹر ڈاکٹر جتیندر کمار سونی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ٹونک روانہ ہو گئے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں: آگرہ میں یمنا ندی میں نہانے گئیں 6 نوعمر لڑکیاں غرقاب، مہلوکین میں دو حقیقی بہنیں - 6 GIRLS DROWNED IN YAMUNA واضح رہے کہ گذشتہ اتوار کو، ادے پور کے ایک گاؤں کے تالاب میں تین بہن بھائی اپنی بھینسوں کی تلاش کے دوران ڈوب گئے۔ یہ واقعہ ادے پور کے کھیرواڑا تھانہ علاقے کے تحت لارتھی گاؤں میں پیش آیا تھا۔ مرنے والوں کی شناخت نرما مینا (15)، خوشبو مینا (12) اور کلپیش مینا (10) کے طور پر کی گئی ہے۔ نرما کلاس 10 کی طالبہ تھی، اس کی بہن خوبھو اور بھائی کلپیش بالترتیب 7 اور 6 کلاس میں تھے۔