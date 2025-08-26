نئی دہلی: دہلی میں بی جے پی کی قیادت میں نئی حکومت بننے کے بعد عام آدمی پارٹی کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ منگل کی صبح، ای ڈی نے آپ کے رہنما اور دہلی کے سابق وزیر صحت سوربھ بھردواج کے خلاف اسپتال کی تعمیر کے گھوٹالہ میں درج ایک کیس کے سلسلے میں ان کے گھر پر چھاپہ مارا۔ اس کے علاوہ تعمیرات سے متعلق 13 دیگر مقامات پر بھی ای ڈی کے چھاپے جاری ہیں۔
#BREAKING Enforcement Directorate (ED) conducted a raid on AAP leader Saurabh Bhardwaj in connection with alleged irregularities in a hospital construction project pic.twitter.com/ejlAay1Tg4— IANS (@ians_india) August 26, 2025
ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جولائی کے مہینے میں، ای ڈی نے تین نئے مبینہ گھوٹالوں کے سلسلے میں عام آدمی پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف منی لانڈرنگ کے معاملے درج کیے تھے۔ ای ڈی نے عام آدمی پارٹی کی حکومت کے دوران ہوئے تین مختلف گھوٹالوں میں منی لانڈرنگ کے معاملے درج کیے تھے۔ ان گھوٹالوں میں اسپتال کی تعمیر، سی سی ٹی وی اور شیلٹر ہوم کے گھوٹالے شامل ہیں۔ ای ڈی نے ان گھوٹالوں سے متعلق کیس درج کیا تھا۔ ای ڈی نے اسپتال گھوٹالہ کے سلسلے میں سوربھ بھردواج کے ٹھکانے پر چھاپہ مارا ہے۔
اسپتال کی تعمیر میں 5590 کروڑ روپے کے گھپلے کا الزام
آپ کو بتاتے چلیں کہ اسپتال کی تعمیر میں 5590 کروڑ روپے کے غلط استعمال کا الزام ہے۔ اس معاملے میں سابق وزیر صحت سوربھ بھردواج اور ستیندر جین کا رول سوال کے دائرے میں ہے۔ اے سی بی پہلے ہی اس معاملے کی جانچ کر رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ عام آدمی پارٹی کی قیادت والی دہلی حکومت نے 2018-19 میں 24 اسپتال پروجیکٹوں کو منظوری دی تھی۔ ان میں 6 ماہ میں 7 آئی سی یو ہسپتال بننا تھے لیکن 3 سال گزرنے کے باوجود کام ادھورا ہے۔
ان اسپتالوں پر 800 کروڑ روپے خرچ ہوئے لیکن صرف 50 فیصد کام ہوا ہے۔ اسی طرح لوک نائک اسپتال میں بنائے جانے والے 22 منزلہ بلاک کی لاگت 488 کروڑ روپے سے بڑھ کر 1,135 کروڑ روپے ہوگئی۔
کئی مقامات پر بغیر منظوری کے تعمیرات، ٹھیکیداروں کا کردار مشکوک
اسی طرح دہلی کے اسپتالوں کو 2016 میں ہاسپٹل انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم (HIMS) سے جوڑا جانا تھا، لیکن وہ بھی زیر التواء ہے۔ جان بوجھ کر تاخیر کے الزامات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سی سی ٹی وی گھوٹالہ میں 571 کروڑ روپے کی خرد برد کے الزامات ہیں۔ سال 2019 میں دہلی کے 70 اسمبلی حلقوں میں 1.4 لاکھ سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا۔ بھارت الیکٹرانکس لمیٹڈ (بی ای ایل) کو ٹھیکہ ملا، لیکن کام وقت پر نہیں ہوا۔ بی ای ایل پر 17 کروڑ کا جرمانہ عائد کیا گیا، لیکن بعد میں اسے بغیر کسی وجہ کے معاف کر دیا گیا۔ الزام ہے کہ اس کے بدلے میں ستیندر جین کو ٹھیکیداروں کے ذریعے 7 کروڑ کی رشوت دی گئی۔
شیلٹر ہوم DUSIB گھوٹالہ 207 کروڑ
AAP حکومت کے دوران دہلی اربن شیلٹر امپروومنٹ بورڈ (DUSIB) سے متعلق کئی گھوٹالے سامنے آئے ہیں۔ فرضی ایف ڈی آر کے ذریعے 207 کروڑ کے غلط استعمال کے الزامات ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی الزام ہے کہ پٹیل نگر میں 15 لاکھ روپے کا سڑک تعمیراتی گھوٹالہ کیا گیا تھا۔ لاک ڈاؤن کے دوران دکھائے گئے جعلی کاغذات اور کام، 250 کروڑ کا شیلٹر ہوم گھوٹالہ، گھوسٹ ورکرز کے نام پر تنخواہ، سیاستدانوں کو کمیشن کے طور پر پیسے دینے کا بھی الزام ہے۔ سی بی آئی اور اے سی بی بھی ان معاملات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔
ان کی ایف آئی آر کی بنیاد پر ای ڈی نے منی لانڈرنگ کے معاملے درج کیے ہیں۔ ان معاملات میں جلد ہی AAP لیڈروں سے پوچھ گچھ اور چھاپے مارے جا سکتے ہیں۔