ای ڈی نے نوکری گھوٹالہ کے سلسلے میں بنگال کے ایک وزیر کے گھر سمیت دس مقامات پر چھاپے مارے

بتایا جاتا ہے کہ میونسپل بھرتیوں میں بدعنوانی اور مالیاتی لین دین سے متعلق دستاویزات حاصل کرنے کے لیے چھاپے مارے جارہے ہیں۔

ای ڈی کے چھاپے (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 10, 2025 at 5:04 PM IST

کولکاتہ: ای ڈی نے جمعہ کی صبح کولکتہ میں 10 مقامات پر چھاپے مارے۔ ای ڈی حکام نے کم از کم 10 مقامات پر کارروائی شروع کی ہے، بشمول فائر منسٹر سوجیت باسو کا دکشندری دفتر (نجی دفتر)، میونسپل بھرتی بدعنوانی کیس کے سلسلے میں۔ چھاپوں کی خبر نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔

فائر منسٹر کے ساتھ جنوبی دمڈم میونسپلٹی کے نائب صدر نیتائی دتہ کے گھر پر بھی چھاپہ مارا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ چھاپے میونسپل کی بھرتیوں میں بدعنوانی اور مالیاتی لین دین سے متعلق دستاویزات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے مارے جا رہے ہیں۔ تاہم اس معاملے میں فائر منسٹر سوجیت باسو سے ابھی تک رابطہ نہیں ہوا ہے۔

صبح سویرے ای ڈی کی ٹیم مرکزی فورسز کے ساتھ شہر کے نگر بازار علاقے میں شیام نگر روڈ پر واقع شوبھنا اپارٹمنٹس پہنچی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گھر کے باہر انتظار کرنے کے بعد دروازہ کھلا اور چھاپہ شروع ہوا۔ ذرائع کے مطابق شہر کے ایک معروف پرائیویٹ سکول کا مالک وہیں رہتا ہے۔ ای ڈی ذرائع کا کہنا ہے کہ ای ڈی اس کے مالی لین دین سے متعلق متعدد دستاویزات ضبط کر سکتی ہے۔

ای ڈی نے نیو علی پور میں کلکتہ ہائی کورٹ کے ایک ممتاز وکیل کے گھر پر بھی چھاپہ مارا۔ گریش پارک تھانے کے علاقے میں سرت بوس روڈ، تھانتھنیا اور 8A سرکار لین میں بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ای ڈی ذرائع کے مطابق علاقے میں ایک بااثر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے گھر کی بھی تلاشی لی جا رہی ہے۔ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، جو اکاؤنٹس کو برقرار رکھتا ہے، اسٹاک بروکر کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ اسے فراڈ کے کئی الزامات کا سامنا ہے۔

اس سے پہلے بدھ کو ای ڈی نے مغربی بنگال اور گجرات میں کئی مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے۔ چھاپے رات گئے تک جاری رہے۔ چھاپوں کے دوران تفتیش کاروں نے مبینہ طور پر متعدد اہم دستاویزات اور ڈیجیٹل شواہد برآمد کیے ہیں۔ دبئی اور جرمنی سمیت کئی ممالک میں قیمتی پتھروں کی درآمدات اور برآمدات کی آڑ میں اہم منی لانڈرنگ کے الزامات سامنے آئے ہیں۔

ای ڈی ذرائع کے مطابق، تقریباً 1000 کروڑ روپے بیرون ملک لانڈر کیے گئے ہیں۔ مرکزی تفتیش کاروں کا دعویٰ ہے کہ یہ کافی رقم کالے دھن کو لانڈرنگ کے مقصد سے بیرون ملک بھیجی گئی تھی۔

