کرناٹک کے ایم ایل اے ستیش سیل کو ای ڈی نے کیا گرفتار، بھاری رقم اور سونا برآمد
ای ڈی نے منی لانڈرنگ کیس میں کرناٹک کے ایم ایل اے ستیش سیل کو گرفتار کرلیا۔ چھاپے میں بھاری رقم اور زیورات برآمد ہوئے۔
Published : September 10, 2025 at 1:52 PM IST
نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے کرناٹک کے کاروار اسمبلی حلقہ سے ایم ایل اے ستیش کرشنا سیل کو منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا ہے۔ ایجنسی نے بدھ کو یہ جانکاری دی۔
ای ڈی کے بنگلورو علاقائی دفتر نے منگل کی رات ایم ایل اے کو دن بھر پوچھ گچھ کے بعد گرفتار کیا۔ ایم ایل اے اسی دن ایجنسی کے سامنے پیش ہوئے۔ اس کیس سے وابستہ عہدیداروں نے اے این آئی کو بتایا کہ سیل اپنی پیشی سے پہلے "سمن سے بچ رہا تھا"۔ ایم ایل اے کو آج بعد میں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
یہ اقدام اس کیس کے سلسلے میں منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) 2002 کی دفعات کے تحت کاروار (اتراکھنڈ)، گوا، ممبئی اور نئی دہلی کے متعدد مقامات پر ای ڈی کے بنگلورو زونل دفتر کی تلاشی لینے کے ایک ماہ بعد سامنے آیا ہے۔ یہ چھاپے 13 اور 14 اگست کو مارے گئے تھے۔
ستیش سیل اور دیگر افراد اور اداروں کے خلاف کارروائی کی گئی، بشمول آشا پورہ مائن کیم لمیٹڈ، شری لال محل لمیٹڈ، سواستیک اسٹیلز (ہاسپیٹ) پرائیویٹ لمیٹڈ، آئی ایل سی انڈسٹریز لمیٹڈ، سری لکشمی وینکٹیشورا منرلز لمیٹڈ۔ یہ کمپنیاں ای ڈی کی تحقیقات کا حصہ تھیں۔
انہیں ممبران پارلیمنٹ اور ایم ایل ایز بنگلور کی خصوصی عدالت نے سری ملیکارجن شپنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے ذریعہ دیگر افراد اور اداروں کے ساتھ مل کر کئے گئے لوہے کے جرمانے کی غیر قانونی برآمد کے لئے مجرم قرار دیا تھا۔
ای ڈی نے تعزیرات ہند، 1860 اور بدعنوانی کی روک تھام ایکٹ، 1988 کی مختلف دفعات کے تحت جرائم کے لیے عدالت کے سزا کے حکم کی بنیاد پر تحقیقات کا آغاز کیا۔
ای ڈی کی جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کاروار اسمبلی حلقہ کے کانگریس ایم ایل اے ستیش سیل نے دیگر کاروباری اداروں اور بیلکیری پورٹ کے عہدیداروں کے ساتھ مل کر 2010 سے 10 جون 2010 تک غیر قانونی برآمدات کی تھیں۔ 2010 سے 10 جون 2010 تک تمام غیر قانونی برآمدات پہلے ہی محکمہ جنگلات کے ضبطی کے احکامات کے تحت تھیں۔
ایجنسی نے پہلے ایک بیان میں کہا تھا، "اس کمپنی کے ذریعے ستیش سیل کی طرف سے غیر قانونی برآمدات کی کل قیمت 86.78 کروڑ روپے تھی۔" تلاشی مہم کے نتیجے میں ستیش سیل کی رہائش گاہ سے 1.41 کروڑ روپے نقد اور شری لال محل لمیٹڈ کے دفتر کے احاطے سے 27 لاکھ روپے کی نقدی ضبط کی گئی۔
اس کے علاوہ سیل کے خاندان کے بینک لاکر سے طلائی زیورات اور بلین کی شکل میں 6.75 کلو گرام وزنی سونا بھی ضبط کیا گیا۔ تلاشی مہم کے دوران ملزمین اور اداروں کے بینک اکاؤنٹس - شری ملیکارجن شپنگ پٹ لمیٹڈ، ستیش کرشنا سیل، آشا پورہ مائن کیم لمیٹڈ، وغیرہ، جن کا 14.13 کروڑ روپے کا بیلنس ہے، کو بھی منجمد کر دیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران دستاویزات، ای میلز اور ریکارڈ کی شکل میں شواہد بھی قبضے میں لیے گئے۔