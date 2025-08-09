Essay Contest 2025

ہاپوڑ میں گھریلو جھگڑے سے دلبرداشتہ نوجوان نے خودکشی کرلی، کمرے سے ملی لاش - YOUTH SUICIDE IN HAPUR

گھر میں لاش ملنے سے کہرام مچ گیا، اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔

due to family conflict in hapur a young man shot himself and killed himself in hapur uttar pradesh Urdu News
نوجوان نے خودکشی کرلی (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 9, 2025 at 8:14 PM IST

4 Min Read

ہاپوڑ، اتر پردیش: بہادر گڑھ علاقے میں ایک کسان کی موت ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ نوجوان نے گھریلو جھگڑے کی وجہ سے خودکشی کی ہے۔ خبر کے مطابق گاؤں محمد پور رستم پور کے رہائشی 32 سالہ حارث ولد راشد خان کی نعش جمعہ کو اس کے گھر سے ملی۔ آواز آتے ہی گھر والوں نے جا کر دیکھا تو کمرے میں نوجوان کی لاش پڑی تھی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ کیس کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔

بتایا جا رہا ہے کہ مقتول حارث کی 6 ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ گھریلو جھگڑے سے دلبرداشتہ نوجوان نے خودکشی کرلی۔ نوجوان کی موت کے بعد اہل خانہ میں کہرام مچ گیا۔ گھر والے بے ساختہ رو رہے ہیں۔ سی او ورون مشرا نے بتایا کہ حارث ولد راشد خان کی موت ہو گئی ہے۔ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ نوجوان نے گھریلو ناچاقی کی وجہ سے خودکشی کی۔ پولس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

