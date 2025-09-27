ڈی یو کے طلباء کا لداخ کی حمایت میں احتجاج، اے اے پی نے سونم وانگچک کی گرفتاری پر مرکزی حکومت کو بنایا نشانہ
لیہہ میں پرتشدد مظاہروں کے دو دن بعد پولیس نے سونم وانگچک کو گرفتار کرکے جودھ پور جیل بھیج دیا ہے۔
Published : September 27, 2025 at 8:50 PM IST
نئی دہلی: آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (اے آئی ایس اے) نے ہفتہ کو دہلی یونیورسٹی آرٹس فیکلٹی کیمپس کے باہر لداخ کی حمایت میں احتجاج کیا۔ طلباء نے سونم وانگچک کی رہائی اور لداخ کو مکمل ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور نعرے بازی کی۔ انہوں نے سونم وانگچک کی رہائی کے مطالبے کو پوری قوم کی توجہ دلانے کے لیے دارالحکومت اور یونیورسٹی کیمپس میں احتجاج اور مہم کو تیز کرنے کا عزم کیا۔
اے آئی ایس اے، ڈی یو کے صدر ساوی نے کہا کہ 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد حکومت نے لداخ کو ریاست کا درجہ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آج حالات اس قدر سنگین ہیں کہ حکومت محض اپنے وعدے توڑ رہی ہے اور لداخ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ طلباء مطالبات کی منظوری تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔
जिस मांग को लेकर लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसे खुद मोदी जी BJP ने चुनाव से पहले अपने मेनिफेस्टो में लिख कर वादा किया था कि जब केंद्र में उनकी सरकार बनेगी तब वो लद्दाख को छठी अनुसूची में लाएंगे लेकिन अब अपना वादा पूरा करना तो दूर, उस वादे को याद दिलाने पर ही सोनम वांगचुक… pic.twitter.com/Vt0xmcd6Gz— AAP (@AamAadmiParty) September 27, 2025
طالب علم علی شاہ نے کہا، "حکومت آمرانہ انداز میں کام کر رہی ہے، ہم برسوں سے لداخ کو ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لداخ میں روزگار نہیں ہے، زمینوں پر قبضے بڑھ رہے ہیں، اور ماحول خراب ہو رہا ہے۔ حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں۔ ہمارے مسائل سننے کے بجائے، حکومت آمرانہ رویہ اپنا رہی ہے اور ہماری آواز کو دبا رہی ہے۔"
سونم وانگچک کی گرفتاری جمہوری روایات کے خلاف ہے: دریں اثنا، عام آدمی پارٹی (اے اے پی) نے ماہر تعلیم اور ماہر ماحولیات سونم وانگچک کی گرفتاری کو لے کر مرکزی حکومت پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ اے اے پی کے سینئر لیڈر درگیش پاٹھک نے ہفتہ کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ مودی حکومت نے جمہوری اقدار کا گلا گھونٹ دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ لداخ میں تعلیم، ماحولیات اور جمہوری حقوق کے لیے لڑنے والی سونم وانگچک جیسے شخص کو این ایس اے کے تحت گرفتار کرنا انتہائی قابل مذمت ہے۔ عام آدمی پارٹی نے ہم وطنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ متحد ہو کر اس ناانصافی کے خلاف آواز بلند کریں، کیونکہ یہ صرف سونم وانگچک کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ ہندوستانی جمہوریت کے تحفظ کی لڑائی ہے۔
انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے ایک نیا رجحان شروع کیا ہے: جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھائے گا اسے جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جائے گا اور جیل بھیج دیا جائے گا۔ پہلے ووٹ کاٹتے تھے اور اب جو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے احتجاج کرتا ہے یا احتجاج کرتا ہے اسے گرفتار کر کے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ درگیش پاٹھک نے کہا کہ یہ نقطہ نظر ہندوستانی آئین اور جمہوری روایات کے خلاف ہے۔