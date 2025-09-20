سی ایم یوگی کو جان سے مارنے کی دھمکی، کہا، پچیس ستمبر سے پہلے گولی مار دوں گا، ملزم گرفتار
ایس پی دیہی سریش کمار راوت نے کہا، سنیت نے وزیر اعلیٰ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اسے گرفتار کرلیا گیا ہے۔
Published : September 20, 2025 at 5:32 AM IST
متھرا، اترپردیش: مانٹ کے رہنے والے سنیت نے نشے کی حالت میں وزیر اعلیٰ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ ایس پی رورل سریش کمار راوت نے کہا کہ وہ خاندانی زمین کی تقسیم سے پریشان تھے۔ جمعرات کو اس نے پستول تھامے ایک دھمکی آمیز ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی۔ جمعہ کو اپنے گھر پر پولیس کو دیکھ کر وہ چھت پر چڑھ گیا اور فائرنگ کر دی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔
مانٹ تھانہ علاقے کے ہردیال گاؤں کے رہنے والے 30 سالہ سنیت عرف گٹوا نے 25 ستمبر سے پہلے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کو گولی مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے بعد وہ خودکشی کر لے گا۔ مانٹ تھانہ علاقہ کے ناگلہ ہردیال ماجرا جبرا میں رہنے والے سنیت کا اپنے چچا کے بیٹے رام پرکاش کے ساتھ اسکول کی زمین کو لے کر تنازع چل رہا ہے۔ رام پرکاش نے سنیت کی ماں کے ساتھ زمین کی ڈیڈ پر دستخط کیے تھے۔
سی ایم پورٹل پر درج کی گئی شکایت
سنیت کا دعویٰ ہے کہ اس کی ماں سے زمین کے ڈیڈ میں دھوکہ دہی سے دستخط کیے گئے تھے۔ اسکول کی زمین پر خاندانی تنازعہ چل رہا ہے۔ انہوں نے سی ایم پورٹل پر بھی شکایت درج کروائی اور کئی عہدیداروں کے دفاتر کا دورہ کیا، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔
سنیت ذہنی طور پر پریشان ہو گیا اور بہت زیادہ شراب پینے لگا۔ جمعرات کی رات سنیت نے نشے کی حالت میں ایک ویڈیو ریکارڈ کیا۔ 21 سیکنڈ کے ویڈیو میں، اس نے اپنے مندر کے پاس پستول پکڑا اور سی ایم یوگی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ جمعرات کو جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی تو پولیس حرکت میں آگئی۔
نوجوان نے ہائی وولٹیج ڈرامہ رچایا
پولیس ویڈیو میں دھمکی دینے والے شخص کا سراغ لگا کر جمعہ کی شام 4 بجے اس کے گھر پہنچی۔ پولیس کو دیکھ کر سنیت بھاگ گیا۔ وہ پستول پکڑ کر تین منزلہ عمارت کی چھت پر پہنچا۔ اس نے خود کو گولی مارنے کی دھمکی دی۔
پولیس نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی۔ انہیں روکنے کے لیے اس نے تین بار فائر کیا۔ ایس پی رورل سریش چندر راوت نے سنیت سے بات چیت کی۔ مونٹ تھانے کے انچارج جسبیر سنگھ نے بلٹ پروف جیکٹ پہنے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ ایس پی رورل نے بتایا کہ سنیت نشے کا عادی تھا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور ایف آئی آر درج کر لی گئی۔