اترکاشی میں نئی مصیبت! ہرشل کے اوپر تیلگاڈ میں لینڈ سلائیڈنگ کے بعد بنی دو جھیلیں، ڈرون نے تصویر کھینچی
تیلگاڈ کے سیلاب نے ہرشل میں فوجی کیمپ کو نقصان پہنچایا تھا، اس کے ملبے سے بھاگیرتھی پر 1.5 کلومیٹر لمبی جھیل بن گئی ہے۔
Published : September 6, 2025 at 1:57 PM IST
اترکاشی، اتراکھنڈ: اتراکھنڈ میں پچھلے کچھ دنوں سے شدید بارش ہو رہی ہے۔ ستمبر کے شروع میں بھی مانسون نے ریاست میں تباہی مچا دی ہے۔ محکمۂ موسمیات نے جمعرات 4 ستمبر سے 7 ستمبر کے درمیان ریاست میں شدید بارش کے حوالے سے الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ ریاست میں خراب موسم کے پیش نظر تمام تعلیمی اداروں کو 7 ستمبر تک بند رکھنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ دریں اثنا، محکمۂ موسمیات نے کہا ہے کہ ان دنوں اتراکھنڈ ایک بہت بڑی تباہی کا سامنا کر رہا ہے۔
اس بار مانسون کے موسم میں اتراکھنڈ کے کئی پہاڑی اضلاع تباہی کی زد میں ہیں۔ ان پہاڑی اضلاع میں اترکاشی آفت سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ سب سے پہلے دھرالی آفت آئی۔ اس کے بعد ہرشل میں آرمی کیمپ پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ لینڈ سلائیڈنگ سے ضلع کی تمام اہم سڑکیں تباہ ہوگئیں۔ اس کے بعد ندی کے ملبے سے یمنا ندی پر سیانا چٹی میں جھیل بن گئی اور علاقے کے گھر، دکانیں اور اسکول پانی میں ڈوب گئے۔ اب ایک اور مصیبت کھڑی ہو رہی ہے۔
اترکاشی میں ایک اور مصیبت
اس بار گزشتہ جمعرات کو ہرشل کے تیلگاڈ کے منہ کے پاس پہاڑی سے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے وہاں دو جھیلوں نے شکل اختیار کر لی ہے۔ SDRF کے مطابق، تاہم، ابھی جھیلوں کا سائز بہت بڑا نہیں ہے۔ یہ تصاویر آرمی ڈرون سے لی گئی ہیں۔ تصاویر منظر عام پر آنے کے بعد انتظامیہ نے مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔ انتظامیہ کی ہدایات کے بعد ایس ڈی آر ایف کی ٹیمیں موقع پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں، تاکہ زمینی معائنہ کر کے حالات کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔
ہرشل کے اوپر تلاگڑھ میں لینڈ سلائیڈنگ کے بعد دو جھیلیں بنی
گزشتہ جمعرات کی صبح تیلگاڈ کے منہ کے قریب پہاڑی سے بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ملبہ اور پتھر اس میں آ گئے۔ اس کے بعد تلگا گڈیرا کا بہاؤ بھی کم ہو گیا۔ لینڈ سلائیڈنگ کی آواز سن کر ہرشل اور آس پاس کے علاقوں میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہوگیا۔ اس کے بعد ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے ڈرون کے ساتھ موقع پر پہنچنے کی کوشش کی۔ لیکن موسم صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔
ڈرون سے لی گئی تصویر میں نظر آنے والی جھیلیں
اس کے بعد جمعہ کو دوبارہ موسم صاف ہونے کے بعد ڈرون سے علاقے کا معائنہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن تیز ہواؤں کے باعث اسے چلایا نہیں جا سکا۔ دوسری جانب جمعرات کو فوج نے سیکیورٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہائی ٹیک ڈرون کے ذریعے اس علاقے کی ویڈیو اور تصاویر بھی لیں۔ اس میں لینڈ سلائیڈنگ کے مقام پر دو چھوٹی جھیلوں کی تصویریں سامنے آئی ہیں۔
ہرشل میں جھیلوں کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے
گزشتہ ماہ 5 اگست کو تلاگڑھ میں سیلاب کی وجہ سے پانی کے ساتھ تقریباً 15 فٹ ملبہ بہہ گیا تھا۔ جس میں فوج کے 9 جوان لاپتہ ہو گئے۔ فوجی کیمپ کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ لاپتہ فوجیوں میں سے صرف ایک فوجی کی لاش ملی ہے۔ اس کے ساتھ ہی تلاگڑھ میں ملبے نے بھاگیرتھی ندی کے بہاؤ کو روک دیا تھا۔ اس کی وجہ سے بھاگیرتھی ندی میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر لمبی جھیل بن گئی۔ ہرشل ہیلی پیڈ اور گنگوتری ہائی وے کا تقریباً 100 میٹر پانی اس میں ڈوب گیا تھا۔ تاہم، ڈبرانی اور سونا گڑھ میں گنگوتری ہائی وے کے آپریشنل ہونے کے بعد وہاں مشینیں پہنچ گئی ہیں اور بھاگیرتھی ندی میں بننے والی جھیل کو کھولنے کا کام جاری ہے۔
ایس ڈی آر ایف جھیلوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے: ایس ڈی آر ایف انسپکٹر جگدمبا پرساد نے کہا کہ
فوج کے ڈرون سے لی گئی تصویروں میں تلاگڑھ میں لینڈ سلائیڈنگ کے مقام کے قریب دو جھیلوں کی تصویریں سامنے آئی ہیں۔ تاہم ان کا سائز ابھی بہت بڑا نہیں ہے۔ جمعہ کو بھی تیلگڑھ اپنے پرسکون بہاؤ کے ساتھ بہہ رہا تھا، حالانکہ اس میں پانی کم ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایس ڈی آر ایف کی ٹیم اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نیز انتظامیہ سے ہائی ٹیک ڈرون کا مطالبہ کیا گیا ہے۔-: جگدامبا پرساد، انسپکٹر، ایس ڈی آر ایف