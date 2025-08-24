نوئیڈا: جہیز موت کے مقدمے کے مرکزی ملزم، جس نے مبینہ طور پر سرسا گاؤں میں اپنی بیوی کو آگ لگا دی تھی، اتوار کو پولیس نے حراست سے فرار ہونے کی کوشش کے دوران ٹانگ میں گولی مار دی۔ اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور وہ پولیس کی نگرانی میں ہے۔
یہ مقدمہ ایک 29 سالہ خاتون کی موت سے متعلق ہے، جس کی شناخت نکی کے نام سے ہوئی ہے، جسے جمعرات کے روز اس کے شوہر اور سسرال والوں نے جہیز کے مطالبات پر مبینہ طور پر مارا پیٹا اور جلا دیا تھا۔ پڑوسیوں نے اسے نوئیڈا کے اسپتالوں میں اور بعد میں دہلی کے صفدرجنگ اسپتال پہنچایا، جہاں اسے مردہ قرار دیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق گریٹر نوئیڈا میں ایک خاتون کو اس کی بہن اور بیٹے کے سامنے اس کے سسرال والوں نے مبینہ طور پر حملہ کیا، اس کے بال پکڑ کر گھسیٹا اور جلا دیا۔ خاتون ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ اس کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ دیگر سسرالی رشتہ داروں کی تلاش جاری ہے۔ گرفتاری کے بعد شوہر نے فرار ہونے کی کوشش کی تو پولیس نے اس کے پیر پر گولی ماردی۔
#WATCH | Noida, UP | The victim's father says, " my elder daughter called me up to inform what had happened. we reached the hospital. these people had set her on fire and fled. their neighbours took her to fortis hospital. when we reached she had 70% burns. they referred us to… https://t.co/Vsomr1hntY pic.twitter.com/jznQlRqrs1— ANI (@ANI) August 24, 2025
متاثرہ کے بیٹے (عمر چھ کے لگ بھگ) نے کہا، جس نے جمعرات کی رات پیش آنے والے اس واقعے کو دیکھا "میری ماں کے اوپر کچھ ڈالا گیا، اسے تھپڑ مارا اور پھر لائٹر سے آگ لگا دی۔" اس خوفناک واقعے کی دو ویڈیوز انٹرنیٹ پر گردش کر رہی ہیں۔ ایک ویڈیو میں ایک مرد اور عورت کو متاثرہ لڑکی پر حملہ کرتے ہوئے اور اس کے بالوں سے گھر سے باہر گھسیٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری ویڈیو میں عورت کو آگ لگانے کے بعد سیڑھیوں سے لنگڑاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
متاثرہ کی بڑی بہن کنچن، جس کی شادی ایک ہی خاندان میں ہوئی تھی، نے گریٹر نوئیڈا کے کاسنا پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع سرسا گاؤں میں پیش آنے والے واقعے کی ویڈیو بنائی تھی۔میڈیا سے بات کرتے ہوئے کنچن جس کی شادی وپن کے بھائی سے ہوئی ہے نے دعویٰ کیا کہ اس کی چھوٹی بہن کو اس کے شوہر وپن اور اس کے سسرال والوں نے 36 لاکھ روپے کے جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر قتل کیا۔ جمعرات کی رات، ان لوگوں نے اسے بری طرح مارا پیٹا اور آگ لگا دی۔ کنچن نے دعوی کیاکہ "جہیز کے لیے ہمیں پچھلے کئی دنوں سے مارا پیٹا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جہیز میں 36 لاکھ روپے مانگ رہے تھے۔ انہوں نے میری بہن پر ظلم کیا۔"
کنچن نے اپنی بہن کے بیٹے کو گود میں لیتے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ بتایا کہ ’ان لوگوں نے میری بہن کی گردن اور سر پر وار کیا اور اس پر تیزاب پھینک دیا۔ ہمارے بچے بھی اسی گھر میں تھے۔ میں کچھ نہیں کر سکتی تھا۔ انہوں نے مجھے بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔"
گریٹر نوئیڈا کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آف پولیس (اے ڈی سی پی) سدھیر کمار نے کہاکہ "21 اگست کو، ہمیں فورٹس اسپتال سے ایک کال موصول ہوئی جس میں بتایا گیا کہ جھلسنے والی ایک خاتون کو داخل کیا گیا ہے اور اسے صفدر جنگ اسپتال ریفر کیا گیا ہے۔ پولیس فوری طور پر صفدر جنگ اسپتال کے لیے روانہ ہوئی، لیکن ٹیم کے اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی خاتون زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی۔"
کنچن کا مزید کہنا تھا کہ ان کے سسرال والے چاہتے تھے کہ ان کی بہن چلی جائے تاکہ وپن کی دوسری شادی ہو سکے۔ ایڈیشنل ڈی سی پی نے کہا کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور پوسٹ مارٹم کرایا گیا ہے۔
"خاندان نے خاتون کی آخری رسومات ادا کیں۔ متاثرہ کی بہن کی طرف سے درج کرائی گئی شکایت کی بنیاد پر، کاسنا پولیس اسٹیشن میں متاثرہ کے شوہر اور اس کے خاندان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔" پولیس افسر نے کہاکہ "وپن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور باقی ملزمان کو پکڑنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ انہیں جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔" نکی کی شادی 2016 میں وپن سے ہوئی تھی اور اس جوڑے کا ایک بیٹا ہے۔