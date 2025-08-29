وارانسی، اترپردیش: بنارس میں بھی آوارہ کتوں کی دہشت دیکھنے میں آرہی ہے۔ وشوناتھ مندر کی راہداری سے صرف 200 میٹر کے فاصلے پر واقع حوز کٹورا علاقے میں آوارہ کتوں نے دو سے تین دنوں میں کئی بار کچھ بچوں پر حملہ کیا ہے۔ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آگئی ہے۔ یہ واقعات مقامی ہوٹل میں نصب سی سی ٹی وی میں قید ہو گئے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن خالی بیٹھی ہے۔ ادھر اب تک تین بچوں کو کتوں نے کاٹ لیا ہے۔
شری کاشی وشواناتھ کوریڈور سے تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر واقع حوز کٹرا کے پتھر گلی میں کتوں نے حملہ کر کے دو لڑکیوں بھاویہ یادو (9) اور رودرکش یادو (7) کو اسکول سے گھر واپس لوٹا کر زخمی کر دیا۔ یہ واقعہ 27 اگست کا ہے۔ اس سے قبل 25 اگست کو اپنے والد کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہے ایک چھوٹے بچے پر کتے نے حملہ کر دیا تھا اور اس کی ٹانگ پر زخم آیا تھا۔
27 اگست کو پیش آنے والے اس واقعے کے دوران کتوں کے حملے کے بعد زخمی بھاویہ کتوں کے چنگل سے چیختا ہوا بھاگ گیا، جب کہ رودراکشی زمین پر گر گئی۔ چار کتے مل کر اسے کاٹنے لگے۔ بھاگتی ہوئی لڑکی نے شور مچایا تو بہت سے لوگ گھر سے باہر نکل آئے اور کتوں کو بھگا دیا۔ دونوں لڑکیوں کے والد منیش یادو کا کہنا ہے کہ میونسپل کارپوریشن کو شکایت کی گئی ہے۔ میونسپل کارپوریشن اس پر کارروائی کرے۔
علاقائی شہریوں ابھیشیک ڈکشٹ اور منوج کمار سنگھ کا کہنا ہے کہ میونسپل کارپوریشن اور مقامی عوامی نمائندوں کی لاپرواہی کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اطلاع دینے کے بعد بھی کارروائی نہیں ہو رہی۔
میونسپل پبلک ریلیشن آفیسر سندیپ سریواستو نے کہا کہ متعلقہ معاملے کی اطلاع ملنے کے بعد ویٹرنری افسر کو اطلاع دی گئی ہے۔ اس پر جلد ہی اس علاقے کے ساتھ دیگر علاقوں میں بھی کام شروع ہونے والا ہے۔ ان وحشی کتوں کو پکڑنے کے لیے ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔