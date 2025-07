ETV Bharat / state

’مریضوں کو اے ٹی ایم نہ سمجھیں‘ الہ آباد ہائی کورٹ کا ہسپتالوں پر سخت تبصرہ - DO NOT TREAT PATIENTS AS ATMS

July 26, 2025

پریاگ راج: الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس پرشانت کمار نے ایک تنقیدی اور سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پرائیویٹ اسپتال اور نرسنگ ہوم مریضوں کو 'اے ٹی ایم' کے طور پر صرف پیسے نکالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ عدالت نے 2008 کے ایک کیس میں لاپرواہی کا الزام لگانے والے ڈاکٹر کو ریلیف دینے سے انکار کر دیا، جس میں سرجری میں مبینہ تاخیر کی وجہ سے جنین کی موت ہو گئی تھی۔ جسٹس پرشانت کمار نے ڈاکٹر اشوک کمار رائے کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر سرجری کے لیے رضامندی لینے اور آپریشن کرنے کے درمیان 4-5 گھنٹے کی تاخیر کا جواز پیش نہیں کر سکتے، جس کے نتیجے میں جنین کی موت واقع ہوئی۔ عدالت نے کہا کہ پوری لگن اور احتیاط سے کام کرنے والے ڈاکٹروں کو تحفظ ملنا چاہیے لیکن جنہوں نے مناسب سہولیات، ڈاکٹروں اور انفراسٹرکچر کے بغیر نرسنگ ہومز کھول رکھے ہیں اور مریضوں سے صرف پیسے بٹور رہے ہیں انہیں تحفظ نہیں ملنا چاہیے۔ 29 جولائی 2007 کو ایک ایف آئی آر درج کی گئی تھی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ شکایت کنندہ کے چھوٹے بھائی کی حاملہ بیوی کو دیوریا میں ڈاکٹر اشوک کمار رائے کے نرسنگ ہوم میں داخل کرایا گیا تھا۔ گھر والوں نے صبح 11 بجے سیزرین سرجری کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی لیکن شام 5:30 بجے سرجری کی گئی، اس وقت تک جنین کی موت ہوچکی تھی۔

یہ الزام ہے کہ نرسنگ ہوم کے عملے نے اس معاملہ میں احتجاج کرنے پر اہل خانہ کو مارا پیٹا۔ ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا کہ ڈاکٹر نے 8,700 روپے چارج کیے اور 10,000 روپے کا اضافی مطالبہ کیا اور ڈسچارج سلپ جاری کرنے سے بھی انکار کردیا۔ عدالت نے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ پر بھروسہ کرنے سے انکار کردیا، کیونکہ اس نے پایا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور آپریشن تھیٹر کے دیگر نوٹس جیسی اہم دستاویزات بورڈ کے سامنے پیش نہیں کی گئیں۔ عدالت نے یہ بھی پایا کہ 3.30 بجے کے قریب اینستھیسٹسٹ کو بلایا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہسپتال میں تیاری اور سہولیات کا فقدان ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ خالصتاً لاپرواہی کا معاملہ ہے جہاں ڈاکٹر نے مریض کو داخل کیا اور مریض کے لواحقین سے آپریشن کی اجازت لینے کے بعد بھی بروقت آپریشن نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس سرجری کے لیے مطلوبہ ڈاکٹر (یعنی اینستھیسٹسٹ) موجود نہیں تھا۔ یہ بھی پڑھیں: پلوامہ اسپتال میں طبی لاپرواہی سے موت؟ اسپتال انتظامیہ نے کی تردید - PULWAMA MEDICAL NEGLIGENCE عدالت نے اسے ایک 'کلاسک' کیس قرار دیا جہاں آپریشن میں بغیر کسی وجہ کے 4-5 گھنٹے کی تاخیر ہوئی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جنین کی موت کی وجہ طویل درد بتایا گیا۔ عدالت نے کہا کہ یہ حقیقت واضح طور پر مریض کو دھوکہ دینے کے بدنیتی پر مبنی ارادے کو ظاہر کرتی ہے۔