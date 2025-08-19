علی گڑھ: علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) میں طلبا سے ملنے جا رہے دہلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین (ڈی یو ایس یو) کے صدر رونک کھتری کو پولیس نے علی گڑھ کی سرحد پر روک لیا۔ اسے تپل تھانہ علاقے میں یمنا ایکسپریس وے پر حراست میں لیا گیا۔ اس کارروائی سے ناراض رونک کھتری نے انتظامیہ اور حکومت پر سنگین سوالات اٹھائے۔
رونک کھتری کا تعلق کانگریس کے طلبہ ونگ این ایس یو آئی سے ہے۔ منگل کو وہ اے ایم یو کے طلباء سے ملنے علی گڑھ آ رہے تھے۔ اگرچہ فیس میں اضافے کو لے کر اے ایم یو کا احتجاج منگل کو ہی ختم ہوگیا، اس کے باوجود رونک کھتری نے کہا کہ وہ صرف طلبہ سے بات کرنے جارہے ہیں۔ لیکن علی گڑھ پولیس انتظامیہ نے انہیں سرحد سے ہی واپس کر دیا۔
رونک کھتری نے کہا: انتظامیہ کیوں ڈر رہی ہے
حراست میں لینے کے بعد رونک کھتری نے کہا کہ اگر ہم اے ایم یو میں طلباء سے ملنے جا رہے ہیں تو انتظامیہ کیوں ڈر رہی ہے؟ یہ ہمیں کیوں روک رہا ہے؟ کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ جب دہشت گردی کے واقعات روکنے کی بات آتی ہے تو پولیس نظر نہیں آتی لیکن جب کوئی عام طالب علم آواز اٹھاتا ہے تو اس پر پولیس فورس تعینات کردی جاتی ہے۔
حکومت گھبراہٹ کا شکار
انہوں نے کہا کہ انتظامیہ ہمیں جتنی حراست میں لے گی عوام کے سامنے اس کا خوف اتنا ہی زیادہ آئے گا۔ جو ڈرتا ہے وہ ڈر جاتا ہے اور آج یہ گھبراہٹ پولیس انتظامیہ کے چہرے پر صاف نظر آرہی ہے۔ رونک کھتری نے کہا کہ اگر علی گڑھ کا کوئی طالب علم دہلی یونیورسٹی آتا ہے تو اس کا کھلے عام استقبال کیا جاتا ہے، لیکن اتر پردیش میں طلبہ یونین کے صدر کو طلبہ سے ملنے تک نہیں دیا جا رہا ہے۔
انہوں نے اسے جمہوری اقدار کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت طلبہ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور حمایت سے خوفزدہ ہے اس لیے روک تھام اور پولیس فورس کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ قدم امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔