شرجیل امام نے بہار اسمبلی الیکشن لڑنے کے لیے عبوری ضمانت کی درخواست دائر کی
درخواست میں کہا گیا ہیکہ وہ بہار کے بہادر گنج سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ درخواست پر آج ( 14 اکتوبر) کو سماعت متوقع ہے۔
Published : October 14, 2025 at 10:52 AM IST
نئی دہلی: دہلی فسادات کی منصوبہ بندی کے ملزم شرجیل امام نے بہار اسمبلی انتخابات لڑنے کے لیے کرکڑڈوما کورٹ میں عبوری ضمانت کی درخواست دائر کی ہے۔ توقع ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج سمیر باجپائی آج ( 14 اکتوبر) کو عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ شرجیل امام نے 15 سے 29 اکتوبر کے درمیان عبوری ضمانت کی درخواست کی ہے۔ شرجیل نے درخواست میں کہا ہے کہ وہ سیاسی قیدی اور طالب علم کارکن ہیں اور بہار کے بہادر گنج سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ شرجیل امام کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں اور وہ آزاد امیدوار ہیں۔
اس سے قبل 2 ستمبر کو دہلی ہائی کورٹ نے شرجیل امام کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد شرجیل امام نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ شرجیل امام کو 25 اگست 2020 کو بہار سے گرفتار کیا گیا تھا۔ دہلی پولیس نے UAPA کے تحت ان کے خلاف داخل کی گئی چارج شیٹ میں کہا ہے کہ شرجیل امام شہریت ترمیمی قانون کے خلاف مظاہروں کو پورے ہندوستان کی سطح پر لے جانے کے لیے بے چین تھے اور ایسا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔
امام کے خلاف داخل کی گئی چارج شیٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام نے مرکزی حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے اور تشدد کو بھڑکانے والی تقریریں کیں، جس کی وجہ سے دسمبر 2019 میں دہلی میں تشدد ہوا تھا۔ دہلی پولیس نے کہا کہ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف مظاہروں کی آڑ میں ایک گہری سازش رچی گئی تھی۔ مسلم اکثریتی علاقوں میں قانون کے خلاف پروپیگنڈہ پھیلایا گیا۔
