نئی دہلی: مشرقی دہلی کے پریت وہار علاقے میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس نے سب کو چونکا دیا ہے۔ یہاں پولیس نے ایک گاڑی چور کو پکڑا جو کوئی عام مجرم نہیں تھا بلکہ اتر پردیش پولیس میں تعینات ایک موجودہ کانسٹیبل تھا جو دہلی میں کھڑی موٹرسائیکلوں کو ماسٹر چابی سے چوری کرکے یوپی میں فروخت کرتا تھا۔
معاملے کی معلومات دیتے ہوئے مشرقی دہلی کے ڈی سی پی ابھیشیک دھنیا نے کہا کہ پریت وہار تھانے کی ٹیم جرائم کو روکنے کے لیے گشت کر رہی تھی۔ دریں اثناء مخبر کی اطلاع پر پولیس نے راجدھانی انکلیو مارکیٹ سے مشتبہ نوجوان محسن کو پکڑ لیا۔ تلاشی کے دوران اس کے پاس سے دو ماسٹر چابیاں برآمد ہوئیں۔ دوران تفتیش وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا اور ریکارڈ تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ اس سے قبل بھی گاڑی چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہا ہے۔
سخت پوچھ گچھ پر ملزم نے اعتراف کیا کہ وہ پریت وہار علاقے میں بائک چوری کرنے آیا تھا اور تقریباً دو ماہ قبل یہاں سے ایک بائک چوری کیا تھا جو پہلے سے درج ایف آئی آر میں مطلوب تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی اس کی موجودگی کی تصدیق ہوگئی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ محسن 2019 بیچ کا یوپی پولیس کانسٹیبل ہے اور 44 بٹالین پی اے سی میرٹھ میں تعینات ہے۔ گرفتاری کے دن وہ چھٹی پر تھے۔ اس نے بتایا کہ اس نے جوئے کی لت اور قرض کی وجہ سے یہ راستہ اختیار کیا۔
پولیس ریمانڈ کے دوران محسن نے چوری کی موٹر سائیکل برآمد کر لی جو میرٹھ کے رہنے والے اس کے ساتھی وشال سے برآمد ہوئی تھی۔ وشال نے موٹر سائیکل کے کاغذات نہیں دکھائے اور بتایا کہ اس نے فیس بک کے ذریعے محسن سے رابطہ کیا تھا۔ اس نے یہ بائیک تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل گنگا نگر میرٹھ کے ایک پٹرول پمپ سے خریدی تھی۔ برآمد ہونے والی موٹر سائیکل کا انجن اور چیسس نمبر تبدیل کر دیا گیا تھا لیکن تفتیش کے دوران وہ کیس میں موٹر سائیکل سے مماثل ہو گئے۔
27 سالہ محسن اصل میں باغپت کے دوگھاٹ گاؤں کا رہنے والا ہے۔ وہ شادی شدہ ہے اور جوا کھیلنے کا عادی ہے۔ اس کے خلاف پہلے ہی دو مجرمانہ مقدمات درج ہیں۔ وہ دہلی میں کھڑی موٹر سائیکلوں کو ماسٹر چابی سے چوری کرتا تھا اور اپنے جاننے والوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے یوپی میں فروخت کرتا تھا۔ چوری کے بعد انجن اور چیسس نمبر بدل کر پولیس سے فرار ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ معاملہ نہ صرف امن و امان پر بلکہ محکمہ پولیس کی ساکھ پر بھی سوال اٹھاتا ہے۔