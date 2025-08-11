ETV Bharat / state

دہلی میں چور، یوپی میں کانسٹیبل! پولیس اہلکار کی نوکری کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل بھی کرتا تھا چوری - POLICE CONSTABLE VEHICLE THIEF

مشرقی دہلی کے پریت وہار علاقے میں کانسٹیبل گرفتار، بری عادت نے اسے جرائم کی دنیا میں دھکیل دیا۔

delhi police arrested a constable of up police on charges of vehicle theft Urdu News
پولیس نے چوری کی موٹر سائیکل برآمد کر لی (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 11, 2025 at 4:13 PM IST

4 Min Read

نئی دہلی: مشرقی دہلی کے پریت وہار علاقے میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس نے سب کو چونکا دیا ہے۔ یہاں پولیس نے ایک گاڑی چور کو پکڑا جو کوئی عام مجرم نہیں تھا بلکہ اتر پردیش پولیس میں تعینات ایک موجودہ کانسٹیبل تھا جو دہلی میں کھڑی موٹرسائیکلوں کو ماسٹر چابی سے چوری کرکے یوپی میں فروخت کرتا تھا۔

مشرقی دہلی کے ڈی سی پی ابھیشیک دھنیا نے اس معاملے کی جانکاری دی

معاملے کی معلومات دیتے ہوئے مشرقی دہلی کے ڈی سی پی ابھیشیک دھنیا نے کہا کہ پریت وہار تھانے کی ٹیم جرائم کو روکنے کے لیے گشت کر رہی تھی۔ دریں اثناء مخبر کی اطلاع پر پولیس نے راجدھانی انکلیو مارکیٹ سے مشتبہ نوجوان محسن کو پکڑ لیا۔ تلاشی کے دوران اس کے پاس سے دو ماسٹر چابیاں برآمد ہوئیں۔ دوران تفتیش وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا اور ریکارڈ تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ اس سے قبل بھی گاڑی چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہا ہے۔

ملزم کی تصدیق سی سی ٹی وی فوٹیج سے ہوئی

سخت پوچھ گچھ پر ملزم نے اعتراف کیا کہ وہ پریت وہار علاقے میں بائک چوری کرنے آیا تھا اور تقریباً دو ماہ قبل یہاں سے ایک بائک چوری کیا تھا جو پہلے سے درج ایف آئی آر میں مطلوب تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی اس کی موجودگی کی تصدیق ہوگئی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ محسن 2019 بیچ کا یوپی پولیس کانسٹیبل ہے اور 44 بٹالین پی اے سی میرٹھ میں تعینات ہے۔ گرفتاری کے دن وہ چھٹی پر تھے۔ اس نے بتایا کہ اس نے جوئے کی لت اور قرض کی وجہ سے یہ راستہ اختیار کیا۔

پولیس نے چوری کی موٹر سائیکل برآمد کر لی

پولیس ریمانڈ کے دوران محسن نے چوری کی موٹر سائیکل برآمد کر لی جو میرٹھ کے رہنے والے اس کے ساتھی وشال سے برآمد ہوئی تھی۔ وشال نے موٹر سائیکل کے کاغذات نہیں دکھائے اور بتایا کہ اس نے فیس بک کے ذریعے محسن سے رابطہ کیا تھا۔ اس نے یہ بائیک تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل گنگا نگر میرٹھ کے ایک پٹرول پمپ سے خریدی تھی۔ برآمد ہونے والی موٹر سائیکل کا انجن اور چیسس نمبر تبدیل کر دیا گیا تھا لیکن تفتیش کے دوران وہ کیس میں موٹر سائیکل سے مماثل ہو گئے۔

ملزم 2019 بیچ کا یوپی پولیس کانسٹیبل نکلا

27 سالہ محسن اصل میں باغپت کے دوگھاٹ گاؤں کا رہنے والا ہے۔ وہ شادی شدہ ہے اور جوا کھیلنے کا عادی ہے۔ اس کے خلاف پہلے ہی دو مجرمانہ مقدمات درج ہیں۔ وہ دہلی میں کھڑی موٹر سائیکلوں کو ماسٹر چابی سے چوری کرتا تھا اور اپنے جاننے والوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے یوپی میں فروخت کرتا تھا۔ چوری کے بعد انجن اور چیسس نمبر بدل کر پولیس سے فرار ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ معاملہ نہ صرف امن و امان پر بلکہ محکمہ پولیس کی ساکھ پر بھی سوال اٹھاتا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

نئی دہلی: مشرقی دہلی کے پریت وہار علاقے میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس نے سب کو چونکا دیا ہے۔ یہاں پولیس نے ایک گاڑی چور کو پکڑا جو کوئی عام مجرم نہیں تھا بلکہ اتر پردیش پولیس میں تعینات ایک موجودہ کانسٹیبل تھا جو دہلی میں کھڑی موٹرسائیکلوں کو ماسٹر چابی سے چوری کرکے یوپی میں فروخت کرتا تھا۔

مشرقی دہلی کے ڈی سی پی ابھیشیک دھنیا نے اس معاملے کی جانکاری دی

معاملے کی معلومات دیتے ہوئے مشرقی دہلی کے ڈی سی پی ابھیشیک دھنیا نے کہا کہ پریت وہار تھانے کی ٹیم جرائم کو روکنے کے لیے گشت کر رہی تھی۔ دریں اثناء مخبر کی اطلاع پر پولیس نے راجدھانی انکلیو مارکیٹ سے مشتبہ نوجوان محسن کو پکڑ لیا۔ تلاشی کے دوران اس کے پاس سے دو ماسٹر چابیاں برآمد ہوئیں۔ دوران تفتیش وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا اور ریکارڈ تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ اس سے قبل بھی گاڑی چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہا ہے۔

ملزم کی تصدیق سی سی ٹی وی فوٹیج سے ہوئی

سخت پوچھ گچھ پر ملزم نے اعتراف کیا کہ وہ پریت وہار علاقے میں بائک چوری کرنے آیا تھا اور تقریباً دو ماہ قبل یہاں سے ایک بائک چوری کیا تھا جو پہلے سے درج ایف آئی آر میں مطلوب تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی اس کی موجودگی کی تصدیق ہوگئی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ محسن 2019 بیچ کا یوپی پولیس کانسٹیبل ہے اور 44 بٹالین پی اے سی میرٹھ میں تعینات ہے۔ گرفتاری کے دن وہ چھٹی پر تھے۔ اس نے بتایا کہ اس نے جوئے کی لت اور قرض کی وجہ سے یہ راستہ اختیار کیا۔

پولیس نے چوری کی موٹر سائیکل برآمد کر لی

پولیس ریمانڈ کے دوران محسن نے چوری کی موٹر سائیکل برآمد کر لی جو میرٹھ کے رہنے والے اس کے ساتھی وشال سے برآمد ہوئی تھی۔ وشال نے موٹر سائیکل کے کاغذات نہیں دکھائے اور بتایا کہ اس نے فیس بک کے ذریعے محسن سے رابطہ کیا تھا۔ اس نے یہ بائیک تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل گنگا نگر میرٹھ کے ایک پٹرول پمپ سے خریدی تھی۔ برآمد ہونے والی موٹر سائیکل کا انجن اور چیسس نمبر تبدیل کر دیا گیا تھا لیکن تفتیش کے دوران وہ کیس میں موٹر سائیکل سے مماثل ہو گئے۔

ملزم 2019 بیچ کا یوپی پولیس کانسٹیبل نکلا

27 سالہ محسن اصل میں باغپت کے دوگھاٹ گاؤں کا رہنے والا ہے۔ وہ شادی شدہ ہے اور جوا کھیلنے کا عادی ہے۔ اس کے خلاف پہلے ہی دو مجرمانہ مقدمات درج ہیں۔ وہ دہلی میں کھڑی موٹر سائیکلوں کو ماسٹر چابی سے چوری کرتا تھا اور اپنے جاننے والوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے یوپی میں فروخت کرتا تھا۔ چوری کے بعد انجن اور چیسس نمبر بدل کر پولیس سے فرار ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ معاملہ نہ صرف امن و امان پر بلکہ محکمہ پولیس کی ساکھ پر بھی سوال اٹھاتا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

UP CONSTABLE TURNED VEHICLE THIEFEAST DELHI DCP ABHISHEK DHANIYASTEAL BIKE FROM DELHI SELL IN UPCONSTABLE TURNED VEHICLE THEFTPOLICE CONSTABLE VEHICLE THIEF

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.