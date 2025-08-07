نئی دہلی: دریائے جمنا خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے جبکہ دہلی-این سی آر خطہ کو اگلے 72 گھنٹوں میں سیلاب جیسی صورتحال کا سامنا ہے۔
جمعرات کی صبح 7 بجے دہلی جل بورڈ کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، یمنا کے پانی کی سطح 204.50 میٹر کی وارننگ لیول کو عبور کرتے ہوئے 204.79 میٹر تک پہنچ گئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ صبح 8 بجے پرانے ریلوے پل پر پانی کی سطح 204.88 میٹر تھی۔
صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ نشیبی علاقوں کو سیلاب جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کی پہاڑیوں میں گزشتہ کچھ دنوں سے ہونے والی موسلا دھار بارش نے ہتھینی کنڈ بیراج کے ذریعے یمنا میں بہت زیادہ پانی آگیا ہے، جس کے بعد بدھ کو 65.206 لاکھ کیوسک پانی چھوڑا گیا، جو کہ گزشتہ مانسون کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ بیراج سے چھوڑے جانے والے پانی کو دہلی پہنچنے میں عام طور پر 48 سے 50 گھنٹے لگتے ہیں۔
انتظامیہ نے صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ آبپاشی اور دہلی جل بورڈ موجودہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ نشیبی علاقوں جیسے مجنو کا ٹیلا، یمنا بازار، راج گھاٹ، کشمیری گیٹ اور آئی ٹی او کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے اور انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ جلد از جلد محفوظ مقامات پر جانے کی تیاری کریں۔ ریلیف اور ریسکیو ٹیموں کو اسٹینڈ بائی پر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کشتیاں اور طبی ٹیمیں بھی تعینات کی جا رہی ہیں۔
حکام نے بتایا کہ تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ ممکنہ سیلاب جیسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یمنا میں پانی کی سطح 205.33 میٹر سے تجاوز کر جائے تو اسے 'خطرے کا نشان' سمجھا جاتا ہے۔ تاہم، موجودہ سطح صرف انتباہی نشان کو عبور کر چکی ہے۔ بارش جاری رہی تو خطرے کی حد بھی جلد عبور ہوسکتی ہے۔
پچھلے سالوں سے سبق سیکھتے ہوئے دہلی حکومت حالات کو قابو میں رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے۔ لوگوں سے اپیل کی جارہی ہے کہ وہ افواہوں پر توجہ نہ دیں اور صرف سرکاری ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات پر بھروسہ کریں۔