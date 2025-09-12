دہلی ہائی کورٹ کو بم کی دھمکی کے بعد ججز سماعت روکنے پر مجبور
ذرائع کے مطابق ای میل صبح 8 بجکر 39 منٹ پر موصول ہوئی، جس کے بعد سیکیورٹی مزید سخت کردی گئی۔
Published : September 12, 2025 at 1:08 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ کو جمعہ کو ای میل کے ذریعے بم کی دھمکی موصول ہوئی جس سے احاطے میں خوف و ہراس پھیل گیا، ججوں کو بھی کمرہ عدالت سے باہر جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ عدالتوں کے تمام کمروں کو خالی کردیا گیا۔
ای میل کے ذریعے بم کی دھمکی موصول ہونے کے بعد جمعہ کو دہلی ہائی کورٹ کی سیکوریٹی مزید سخت کردی گئی جبکہ عدالتی کارروائی کو اچانک معطل کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق، زیادہ تر پیشیوں کو اچانک منسوخ کردیا گیا۔ تمام بنچوں کو سماعت روکنے اور عدالت کے احاطے کو خالی کو کہا گیا۔ بم ڈسپوزل ٹیم کو فوری طور پر تعینات کیا گیا اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا۔
ذرائع کے مطابق رجسٹرار جنرل کو صبح 8.39 بجے ای میل موصول ہوئی اور کچھ ججوں کو اس کی اطلاع دی گئی۔ جب کہ کچھ جج صبح 11.35 بجے کے قریب پیشی کے دوران کمرہ عدالتوں سے باہر آگئے۔ دھمکی موصول ہونے کے بعد فوری طور پر پولیس کو اس کی اطلاع دی گئی۔ سیکورٹی کو مزید سخت کردیا گیا اور عدالت کے احاطے میں موجود ہر شخص کو باہر بھیج کر پورے احاطے کی تلاشی لی جارہی ہے۔
سخت تلاشی کے بعد، اہلکاروں کو کوئی مشکوک چیز نہیں ملی۔ 'کنیموزی تھیودیا' کے نام سے ایک ای میل کے ذریعے دی گئی دھمکی میں کہا گیا ہے کہ دہلی ہائی کورٹ کے جج کے چیمبر میں "جلد ہی دھماکہ" کیا جائے گا۔ ای میل میں دھمکی دی گئی کہ پٹنہ میں 1998 کے اور کوئمبٹور دھماکوں کے طرز پر دھماکہ کیا جائے گا اور اسٹالن کے بیٹے، پر تیزاب حملے کی بھی دھمکی دی۔