ای وی ایم کے خلاف درخواست کو دہلی ہائی کورٹ نے مسترد کردیا
الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں (EVMs) پر سوالات اٹھاتے ہوئے دائر کی گئی ایک درخواست کو دہلی ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا ہے۔
Published : September 24, 2025 at 8:02 PM IST
نئی دہلی : دہلی ہائی کورٹ نے بدھ کو ای وی ایم کے استعمال کو چیلنج کرنے والی ایک درخواست کو خارج کر دیا۔ چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے کی سربراہی میں بنچ نے یہ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے واضح کیا کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر پہلے ہی اپنا حتمی فیصلہ دے چکی ہے۔
عدالت نے مزید کہا کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے۔ اس لیے مزید بحث کی گنجائش نہیں۔ یہ فیصلہ ای وی ایم کے استعمال پر عدالتی موقف کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ بنچ نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے بھی ایسی ہی ایک درخواست پہلے مسترد کی تھی۔ دہلی ہائی کورٹ نے بھی اس سے قبل اسی نوعیت کی درخواست کو خارج کیا تھا۔ یہ فیصلہ عدالتی نظام میں ای وی ایم کے استعمال پر ایک مستقل موقف کی نشاندہی کرتا ہے۔
مرکزی حکومت کی جانب سے پیش ہونے والے اے ایس جی چیتن شرما نے بھی یہی موقف اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی ہی درخواست پہلے ہی سپریم کورٹ مسترد کر چکی ہے اور اس میں کوئی میرٹ نہیں۔ یہ درخواست اپیندر ناتھ دلائی نے دائر کی تھی۔ انہوں نے انتخابات میں ای وی ایم کے استعمال کو چیلنج کیا تھا۔ درخواست میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ تمام انتخابات بیلٹ پیپر کے ذریعے کرائے جائیں۔
یہ مطالبہ طویل عرصے سے کچھ حلقوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ بیلٹ پیپر زیادہ شفاف اور قابل اعتماد طریقہ ہے۔ ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو بے بنیاد الزامات لگانے پر سرزنش کی۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار کو ایسی درخواستوں سے عدالت کا وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بنچ نے درخواست گزار کو سپریم کورٹ کے احکامات پڑھنے کا مشورہ دیا۔
عدالت کے مشورے کے باوجود، درخواست گزار اپنی بات پر اصرار کرتا رہا، جس کے بعد درخواست کو خارج کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ 26 نومبر 2024 کو سپریم کورٹ نے بھی ای وی ایم کے بجائے بیلٹ پیپر سے ووٹنگ کا مطالبہ کرنے والی درخواست مسترد کی تھی۔