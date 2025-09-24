دہلی میں خواتین اور بچوں کے لیے تیز رفتار انصاف: 53 نئی عدالتوں کا اعلان!
دہلی میں خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم کے ہزاروں مقدمات زیرالتواء ہیں تاہم اب انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہونے والی ہیں۔
Published : September 24, 2025 at 4:21 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے ایک اہم اعلان کیا ہے۔ خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم کے فوری نمٹارے کے لیے 53 نئی فاسٹ ٹریک خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ یہ اقدام انصاف کی فراہمی کو تیز کرے گا۔ فی الحال دہلی میں 16 ایسی عارضی عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ ان تمام عدالتوں کو بھی مستقل حیثیت دی جائے گی۔ یہ فیصلہ انصاف کے نظام کو مزید مضبوط بنائے گا۔ احکامات فوری طور پر جاری کر دیے گئے ہیں۔
ریکھا گپتا نے کہا کہ دہلی حکومت کی اولین ترجیح خواتین اور بچوں کی حفاظت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ متاثرین کو انصاف کے لیے سالوں انتظار نہ کرنا پڑے۔ یہ قدم وزیر اعظم کے خواتین کو بااختیار بنانے کے وژن کو بھی تقویت دے گا۔ اس وقت خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم کے 17,000 سے زیادہ مقدمات زیر التواء ہیں۔ سماعت کی سست رفتار متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے لیے انصاف میں تاخیر کا باعث بن رہی تھی۔ یہ نئی عدالتیں اس مسئلے کو حل کریں گی۔
دہلی ہائی کورٹ نے 37 اضافی فاسٹ ٹریک عدالتوں کی فوری ضرورت بتائی تھی۔ ہائی کورٹ نے موجودہ 16 عارضی عدالتوں کو مستقل کرنے کی بھی سفارش کی تھی۔ حکومت نے ان سفارشات پر فوری عمل کیا ہے۔ حکومت نے ان عدالتوں کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچہ، جوڈیشل افسران اور معاون عملے کی تعیناتی کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ لاء ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے فنانس ڈپارٹمنٹ کو تجویز بھیج دی ہے۔ 53 نئے جوڈیشل افسران کی تقرری جلد متوقع ہے۔
یہ عدالتیں بنیادی طور پر پوکسو ایکٹ 2012 کے تحت اور عصمت دری کے مقدمات (آئی پی سی کی دفعہ 376/ بھارتیہ نیائے سنہتا کی دفعہ 64) کی سماعت کریں گی۔ یہ خصوصی توجہ متاثرین کو جلد انصاف دلائے گی۔