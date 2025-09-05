نئی دہلی: دارالحکومت دہلی میں سیلاب کی صورتحال خراب ہونے لگی ہے۔ کیونکہ ہریانہ کے یمنا نگر میں واقع ہتھینی کنڈ بیراج سے بڑی مقدار میں پانی باقاعدگی سے چھوڑا جا رہا ہے۔ آج 5 ستمبر کی صبح ہتھینی کنڈ بیراج سے 1,10,883 کیوسک پانی چھوڑا گیا۔ اس بڑے اخراج کا اثر دارالحکومت دہلی میں براہ راست دیکھا جا سکتا ہے۔
آج دہلی کے وزیرآباد بیراج سے 1,76,850 کیوسک پانی چھوڑا گیا ہے اور اوکھلا بیراج سے 2,44,478 کیوسک پانی چھوڑا گیا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق صبح 7 بجے اولڈ ریلوے پل (لوہا پل) پر یمنا کی پانی کی سطح 207.33 میٹر ریکارڈ کی گئی۔ یہ سطح خطرے کے نشان سے اوپر ہے۔
VIDEO | Delhi: Yamuna continues to flow above the danger mark as intermittent heavy rains in Delhi-NCR add to flood concerns. Visuals from Old Iron Bridge.— Press Trust of India (@PTI_News) September 5, 2025
The river’s rising level has increased the risk of inundation in low-lying areas.#YamunaWaterLevel #DelhiRains… pic.twitter.com/nSLTNuhkDk
کچی آبادیوں میں پانی داخل
دریا میں بھاری پانی کے اخراج کا سب سے زیادہ اثر جمنا کے کنارے واقع علاقوں پر پڑا ہے۔ کئی جھگی جھونپڑیوں اور کچی آبادیوں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ ہزاروں لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ ریلیف کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ سینکڑوں کچی بستیاں بھی پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گئیں۔ جس سے لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں۔
اوکھلا بیراج پر بھی جمنا کا طوفان، کئی کالونیاں سیلاب کی لپیٹ میں، پانی 201 میٹر سے تھوڑا کم
ملک کی راجدھانی دہلی میں جمنا ندی کا پانی مسلسل بہہ رہا ہے۔ جمعہ کی صبح 7 بجے تک اوکھلا بیراج پر جمنا کی پانی کی سطح 201 میٹر سے کچھ کم ریکارڈ کی گئی۔ اگرچہ جمعرات کے مقابلے میں معمولی کمی آئی ہے لیکن صورت حال اب بھی سنگین ہے۔ اوکھلا بیراج سے چھوڑے جانے والے پانی سے دریا میں اونچی لہریں پیدا ہو رہی ہیں جو سمندر کی لہروں کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔
VIDEO | Delhi: All gates of Okhla Barrage have been opened as the Yamuna River is in spate.#DelhiRains #YamunaRiver— Press Trust of India (@PTI_News) September 5, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/YfpvArjljL
نشیبی علاقے مکمل طور پر متاثر
جب سے اوکھلا بیراج پر جمنا کے پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے، تمام دروازے مکمل طور پر کھول دیے گئے ہیں تاکہ پانی کی بڑھتی ہوئی سطح کے دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ خبر کے مطابق بیراج پر پانی کی سطح 200 میٹر سے اوپر لیکن 201 میٹر سے نیچے ہے۔ تاہم جمنا کے پانی کی مجموعی سطح 207.33 میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ جمنا ندی کے پانی کی سطح میں اضافہ کی وجہ سے مسلسل تیز بہاؤ کی وجہ سے آس پاس کے نشیبی علاقے مکمل طور پر متاثر ہو رہے ہیں۔
یہ کالونیاں زیر آب ہیں
یمنا ندی میں پانی کی سطح بڑھنے کی وجہ سے جنوب مشرقی دہلی کے کئی علاقوں میں پچھلے دو دنوں سے سیلاب جیسی صورتحال ہے۔ جیت پور، کھڈا کالونی اور وشوکرما کالونی جیسی بستیاں زیر آب آگئی ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں گھٹنوں سے کمر تک پانی جمع ہے۔ صورتحال ایسی ہے کہ مقامی لوگوں کو سڑک کے کنارے خیمے لگا کر زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔
چھوٹے تاجروں کے لیے ذریعہ معاش کا بحران
سیلابی پانی نے نہ صرف مقامی رہائشیوں کے روزمرہ کے معمولات کو درہم برہم کر دیا ہے بلکہ چھوٹے تاجروں اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کا ذریعہ معاش بھی متاثر ہوا ہے۔ بچوں اور بوڑھوں کی مشکلات میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ مدن پور کھدر میں مویشی پالنے والے لوگ پریشان ہیں۔ پورے علاقے میں سیلاب کے باعث مویشی بھوک سے مر رہے ہیں۔
این ڈی آر ایف اور مقامی انتظامیہ کی ٹیمیں بیمار لوگوں اور حاملہ خواتین کو محفوظ مقامات پر لے جانے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہیں۔ لوگوں کی نظریں اب جمنا کے پانی کی سطح پر لگی ہوئی ہیں۔ ہر کوئی امید کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پانی کی سطح تیزی سے گرے گی اور انہیں سیلاب کے بحران سے جلد نجات مل جائے گی۔
ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم متاثرہ علاقوں میں موجود
انتظامیہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کے کام میں لگی ہوئی ہے۔ کیمپوں میں کھانے پینے کے پانی اور صحت کی سہولیات کا انتظام کیا گیا ہے۔ تاہم متاثرہ خاندانوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ان وسائل پر دباؤ بھی واضح طور پر نظر آرہا ہے۔ جب تک ہتھینی کنڈ اور دیگر بیراجوں سے پانی چھوڑنا جاری رہے گا، یمنا کے پانی کی سطح مزید بڑھ سکتی ہے۔ دہلی پولیس اور انتظامیہ نے یمنا ندی کے کنارے سے گزرنے والی سڑکوں پر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ لوگوں سے محتاط رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔