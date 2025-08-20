نئی دہلی: دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پر نامعلوم شخص نے اچانک حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ریکھا گپتا اپنے کیمپ آفس میں عوامی سماعت کر رہی تھیں۔ جیسے ہی یہ حملہ ہوا، موقع پر افراتفری مچ گئی اور اہلکاروں نے فوری طور پر حفاظتی نظام کو چوکنا کردیا۔
حملہ آور کے ارادے کے بارے میں فی الحال کوئی واضح اطلاع موصول نہیں ہوئی، واقعے کے بعد پولیس نے کارروائی شروع کردی ہے اور حملہ آور کی شناخت کر کے اسے حراست میں لے لیا گیا ہے۔
One person apprehended and taken to Civil Lines Police Station in connection with attack on Delhi CM Rekha Gupta during Jan Sunvai at CM Residence: Delhi Police https://t.co/V3SAreaKgo— ANI (@ANI) August 20, 2025
ایک سینئر پولیس افسر کے مطابق اس شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور اس سے مزید پوچھ گچھ جاری ہے۔ حکام نے بتایا کہ سینئر پولیس افسران موقع پر موجود ہیں۔
#WATCH | Delhi BJP president Virendraa Sachdeva says, " during jan sunvai this morning, cm was speaking with the public like she always does. a man approached her, presented some paper and suddenly held her hand while trying to pull her towards him. during this, there was a little… pic.twitter.com/r2FiC9ADej— ANI (@ANI) August 20, 2025
بی جے پی نے حملے کی مذمت کی:
مذکورہ شخص نے سول لائنز میں واقع وزیراعلیٰ کے دفتر میں عوامی سماعت کے دن حملہ کرنے کی کوشش کی۔ دہلی ریاستی بی جے پی کے صدر وریندر سچدیوا نے اس کی مذمت کی ہے۔
دہلی بی جے پی نے ایک پیغام میں کہا کہ دہلی بی جے پی کے صدر وریندر سچدیوا نے اپنے ہفتہ وار 'جن سنوائی' پروگرام کے دوران چیف منسٹر پر "حملے" کی "سختی سے مذمت" کی۔
Delhi LoP and AAP leader Atishi tweets, " the attack on delhi's chief minister rekha gupta is highly condemnable. in a democracy, there is a place for disagreement and protest, but there is no place for violence. hoping that the delhi police will take the strictest action against… pic.twitter.com/9iOZWbnIUS— ANI (@ANI) August 20, 2025
جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں: عآپ
دہلی ایل او پی اور عآپ لیڈر آتشی نے ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے دہلی کی وزیراعلیٰ پر حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انھوں نے لکھا، "دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پر حملہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ جمہوریت میں اختلاف اور احتجاج کی جگہ ہوتی ہے، لیکن تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ دہلی پولیس ملزمین کے خلاف سخت ترین کارروائی کرے گی۔ امید ہے کہ وزیر اعلیٰ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔"
پارٹی ذرائع نے بتایا کہ گپتا پر تقریباً 35 سال کی عمر کے ایک شخص نے "حملہ" کیا تھا۔ اس نے پہلے عوامی سماعت کے دوران وزیر اعلیٰ کو کچھ کاغذات دیے اور پھر مبینہ طور پر ان پر حملہ کیا۔
(PTI ان پٹ کے ساتھ)