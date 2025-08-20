ETV Bharat / state

دہلی کی وزیراعلیٰ ریکھا گپتا پر عوامی سماعت کے دوران حملہ، ملزم حراست میں - CM REKHA GUPTA

دہلی کی وزیراعلیٰ ریکھا گپتا پرعوامی سماعت کے دوران حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پولیس نے حملہ آور کو حراست میں لے لیا ہے۔

Published : August 20, 2025 at 9:38 AM IST

نئی دہلی: دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پر نامعلوم شخص نے اچانک حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ریکھا گپتا اپنے کیمپ آفس میں عوامی سماعت کر رہی تھیں۔ جیسے ہی یہ حملہ ہوا، موقع پر افراتفری مچ گئی اور اہلکاروں نے فوری طور پر حفاظتی نظام کو چوکنا کردیا۔

حملہ آور کے ارادے کے بارے میں فی الحال کوئی واضح اطلاع موصول نہیں ہوئی، واقعے کے بعد پولیس نے کارروائی شروع کردی ہے اور حملہ آور کی شناخت کر کے اسے حراست میں لے لیا گیا ہے۔

ایک سینئر پولیس افسر کے مطابق اس شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور اس سے مزید پوچھ گچھ جاری ہے۔ حکام نے بتایا کہ سینئر پولیس افسران موقع پر موجود ہیں۔

بی جے پی نے حملے کی مذمت کی:

مذکورہ شخص نے سول لائنز میں واقع وزیراعلیٰ کے دفتر میں عوامی سماعت کے دن حملہ کرنے کی کوشش کی۔ دہلی ریاستی بی جے پی کے صدر وریندر سچدیوا نے اس کی مذمت کی ہے۔

دہلی بی جے پی نے ایک پیغام میں کہا کہ دہلی بی جے پی کے صدر وریندر سچدیوا نے اپنے ہفتہ وار 'جن سنوائی' پروگرام کے دوران چیف منسٹر پر "حملے" کی "سختی سے مذمت" کی۔

جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں: عآپ

دہلی ایل او پی اور عآپ لیڈر آتشی نے ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے دہلی کی وزیراعلیٰ پر حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انھوں نے لکھا، "دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پر حملہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ جمہوریت میں اختلاف اور احتجاج کی جگہ ہوتی ہے، لیکن تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ دہلی پولیس ملزمین کے خلاف سخت ترین کارروائی کرے گی۔ امید ہے کہ وزیر اعلیٰ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔"

پارٹی ذرائع نے بتایا کہ گپتا پر تقریباً 35 سال کی عمر کے ایک شخص نے "حملہ" کیا تھا۔ اس نے پہلے عوامی سماعت کے دوران وزیر اعلیٰ کو کچھ کاغذات دیے اور پھر مبینہ طور پر ان پر حملہ کیا۔

(PTI ان پٹ کے ساتھ)

