دہلی میں پرانی گاڑیوں کو ایندھن کی فروخت پر پابندی شروع، 350 پٹرول پمپ ریڈار پر - NO FUEL FOR OLD VEHICLES IN DELHI

دہلی میں پرانی گاڑیوں کو ایندھن کی فروخت پر پابندی شروع، 350 پٹرول پمپ ریڈار پر ( ANI )

By ETV Bharat Urdu Team Published : July 1, 2025 at 1:09 PM IST 4 Min Read

نئی دہلی: کمیشن فار ایئر کوالٹی مینجمنٹ (سی اے کیو ایم) کی ہدایات کے تحت دہلی بھر کے پٹرول پمپ اب پرانی گاڑیوں (ای او ایل) کو ایندھن فراہم نہیں کریں گے، محکمہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ دہلی پولیس اور ٹریفک اہلکاروں نے سخت تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے بڑے پیمانہ پر حکمت عملی مرتب کی ہے۔ گاڑیوں کی آلودگی کو روکنے کے لیے ایک بڑے قدم کے تحت، دہلی حکومت نے کمیشن فار ایئر کوالٹی مینجمنٹ (سی اے کیو ایم) کی ہدایات کے تحت سختی سے عمل درآمد کا حکم دیا ہے۔ 350 شناخت شدہ پٹرول پمپوں میں سے ہر ایک پر ایک ٹریفک پولیس افسر تعینات کیا جا رہا ہے تاکہ ان گاڑیوں کے ری فیولنگ کی نگرانی اور روک تھام کی جا سکے جو اپنی مقررہ عمر سے تجاوز کر چکی ہیں – ڈیزل گاڑیوں کے لیے 10 سال اور پٹرول گاڑیوں کے لیے 15 سال حد مقرر کی گئی ہے۔ چراغ دہلی میں واقع انڈین آئل ڈھینگرا پٹرول پمپ پر ٹرانسپورٹ انفورسمنٹ ٹیم، ٹریفک پولیس اور مقامی تھانے کی پولیس کی موجودگی دیکھی گئی۔ ٹرانسپورٹ انفورسمنٹ کے سب انسپکٹر دھرم ویر، جو موقع پر نظر آئے، نے کہا کہ 10 سال پرانی ڈیزل گاڑیوں اور 15 سال سے زیادہ پرانی پٹرول گاڑیوں کو پٹرول فراہم کرنے کے عمل سے باہر رکھنے کے لیے سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ دھرم ویر نے کہا، "دہلی حکومت کی جانب سے احکامات کو سختی سے نافذ کیا جارہا ہے۔ ہماری ڈیوٹی کا وقت آج صبح 6 بجے سے شروع ہوا ہے۔ مقامی پولیس اسٹیشن اور محکمہ ٹریفک کے اہلکار بھی ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں،" دھرم ویر نے کہاکہ تمام بڑے پٹرول پمپس پر کیمرے اور ہوٹر سسٹم نصب کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی کوئی ممنوعہ گاڑی پمپ پر پہنچتی ہے تو کیمرہ اس کا پتہ لگا لیتا ہے اور ہوٹر بجنے لگتا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ ’اگر کوئی ممنوعہ گاڑی نظر آتی ہے تو اسے فوری طور پر قبضے میں لے لیا جا رہا ہے، پیٹرول پمپ پر تعینات اہلکاروں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ اگر ایسی کوئی گاڑی نظر آئے تو وہ فوری طور پر ٹریفک پولیس یا ٹرانسپورٹ انفورسمنٹ ٹیم کو اطلاع دیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے اپنی تنظیم، دہلی پولیس، ٹریفک پولیس اور میونسپل کارپوریشن آف دہلی کے اہلکاروں پر مشتمل ایک تفصیلی تعیناتی کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ انفورسمنٹ سکواڈز کی تعیناتی کی حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی گئی ہے جبکہ ایم سی ڈی ٹیمیں بھی فیول اسٹیشنوں پر تعینات کر دی گئی ہیں۔ دہلی پولیس نے کہا کہ ان کے اہلکاروں کو 1 سے 100 نمبر والے فیول اسٹیشنوں پر تعینات کیا جائے گا جب کہ محکمہ ٹرانسپورٹ 101 سے 159 نمبر والے فیول اسٹیشنوں پر 59 خصوصی ٹیموں کو متحرک کرے گا۔ یہ بھی پڑھیں: Air pollution in Europe یورپ میں فضائی آلودگی سالانہ بارہ سو بچوں کی اموات کا باعث بنتی ہے، رپورٹ - Child deaths from air pollution ایک اور سینئر پولیس افسر نے کہا، "ہمارے ٹریفک اہلکار اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ پرانی گاڑی کو ضبط کر لیا جائے اور ELVs کے مالک کو چالان جاری کیا جائے۔" ایک اور سینئر پولیس افسر نے کہا۔ انفورسمنٹ مہم کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہر پیٹرول پمپ پر دو اضافی پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ افسر نے مزید کہاکہ "دو پولیس اہلکار امن و امان برقرار رکھیں گے۔ مہم کے دوران کسی کو بھی امن و امان کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔" اس بات کی امید ظاہر کی جارہی ہے کہ حکومت کے اقدامات کے بعد دہلی میں آلودگی پر قابو پانے میں کچھ حد تک کامیابی حاصل ہوگی۔