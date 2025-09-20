خود انحصار بھارت پر وزیراعظم مودی نے دیا زور، گجرات میں 34 ہزار کروڑ کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح
وزیر اعظم مودی نے بھاونگر میں ایک تاریخی اعلان کیا ہے جو ہمارے ملک کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ یہ نئے بھارت کی بنیاد ہے۔
بھاونگر : وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے بھاونگر میں "سمندر سے سمردھی" تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے 34,200 کروڑ روپے سے زیادہ کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ یہ منصوبے ملک کی ترقی میں ایک نیا باب رقم کریں گے۔
اس موقع پر وزیر اعظم مودی نے کہا کہ دنیا میں ہمارا کوئی بڑا دشمن نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن دوسرے ممالک پر ہماری انحصار ہے۔ ہمیں مل کر اس دشمن کو شکست دینی ہوگی۔ انہوں نے "وشوبندھو" کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ خود انحصار بھارت ہی واحد حل ہے۔ یہ عالمی امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم دوسروں پر منحصر رہیں گے تو ہماری خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچے گی۔
انہوں نے کہا کہ ہم 1.4 ارب ہم وطنوں کا مستقبل دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ آنے والی نسلوں کا مستقبل داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ وزیراعظم نے سمندری شعبے میں 7,870 کروڑ روپے سے زیادہ کے منصوبوں کا افتتاح کیا گیا۔ ان میں ممبئی انٹرنیشنل کروز ٹرمینل بھی شامل ہے۔ یہ سیاحت اور تجارت کو فروغ دے گا۔
کولکتہ، پارادیپ اور کاندلا بندرگاہوں پر نئے کنٹینر ٹرمینلز اور کارگو ہینڈلنگ کی سہولیات کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یہ اقدامات سمندری تجارت کو فروغ دیں گے۔ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے مشترکہ منصوبوں کے تحت 26,354 کروڑ روپے سے زیادہ کے منصوبے شروع کیے گئے۔ ان میں توانائی، صحت اور شہری نقل و حمل شامل ہیں۔ یہ گجرات کی ترقی کو نئی رفتار دیں گے۔
وزیراعظم مودی نے کہا کہ یہ منصوبے صرف انفراسٹرکچر کی ترقی نہیں ہیں۔ یہ خود انحصار بھارت کے خواب کو حقیقت بنانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔