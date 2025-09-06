ارتھی پر اچانک کھانسنے لگا مردہ، آخری رسومات میں مچ گئی افراتفری، خوف کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے رشتہ دار

ارتھی پر اچانک کھانسنے لگا مردہ، آخری رسومات میں مچ گئی افراتفری، خوف کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے رشتہ دار
اہل خانہ اسے فوری طور پر ناسک کے ضلع اسپتال لے گئے۔ جہاں اسے لائف سپورٹ مشین پر رکھا گیا اور علاج کیا جارہا ہے۔
Published : September 6, 2025 at 3:35 PM IST
ناسک، مہاراشٹر: ریاست مہاراشٹر کے ناسک ضلع میں ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے جو پورے علاقے میں موضوع بحث بن گیا ہے۔ ترمبکیشور تعلقہ کے اڈگاؤں علاقہ کا رہنے والا 19 سالہ بھاؤ لچکے کچھ دن پہلے ایک سڑک حادثہ میں شدید زخمی ہوگیا تھا۔ اسے ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اہل خانہ کو بتایا کہ وہ برین ڈیڈ ہے۔
اہل خانہ نے آخری رسومات کی تیاریاں شروع کر دیں
بھاؤ کے گھر والوں اور رشتہ داروں نے اگلے دن آخری رسومات کی تیاریاں شروع کر دیں۔ تعزیتی پیغامات بھیجے گئے اور انہیں شمشان گھاٹ لے جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن جب اسے شمشان گھاٹ لے جایا جا رہا تھا تو ارتھی میں اچانک حرکت اور بھاؤ کو کھانسی کے آثار نظر آئے۔ یہ دیکھ کر گھر والے اور آس پاس کے لوگ حیران رہ گئے۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہی نوجوان، جسے برین ڈیڈ قرار دیا گیا تھا، اب زندہ ہے۔
ڈسٹرکٹ اسپتال میں علاج جاری
اہل خانہ نے فوری طور پر بھاؤ کو ناسک کے ضلع اسپتال پہنچایا۔ انہیں اسپتال میں لائف سپورٹ مشین پر رکھا گیا اور ان کا علاج شروع کر دیا گیا۔ ضلع اسپتال کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بھاؤ کی حالت تشویشناک ہے، لیکن فی الحال ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ڈاکٹرز ان کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں اور ہر ممکن طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔
نجی اسپتال کا بیان
نجی اسپتال کی انتظامیہ نے واضح کیا کہ بھاؤ کو کبھی بھی باضابطہ طور پر مردہ قرار نہیں دیا گیا۔ اسپتال کے مطابق لواحقین کو طبی اصطلاحات کی مکمل سمجھ نہیں تھی جس کی وجہ سے انہیں لگا کہ ڈاکٹر نے بھاؤ کو مردہ قرار دے دیا ہے۔ اسپتال نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر ہمیشہ درست معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن طبی زبان بعض اوقات عام لوگوں کے لیے الجھن کا باعث بن سکتی ہے۔
مقامی لوگوں کا ردعمل
اس واقعہ نے ناسک اور آس پاس کے علاقوں میں لوگوں کو چونکا دیا ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ برین ڈیڈ قرار دیا گیا شخص اچانک کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات میں احتیاط، درست تفتیش اور درست معلومات ہمیشہ بہت ضروری ہیں۔ بھاؤ کے گھر والے اب صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا مکمل صحت یاب ہو کر گھر واپس آجائے۔