ایران سے دس ماہ بعد تابوت میں واپس آئی لاش، ڈھکن کھلتے ہی دنگ رہ گئے لوگ
پاکستانی منشیات فروشوں کے دھوکے میں، بھوجپور سے تعلق رکھنے والا گورو، ایران سے گاؤں واپس تو پہنچ گیا، لیکن مردہ 'ممی' بن کر لوٹا۔
Published : September 17, 2025 at 2:10 PM IST
بھوجپور، بہار: ریاست بہار کے بھوجپور کے سکھرولی گاؤں کا بیٹا، جس پر اس کے والدین نے بڑھاپے کے خواب سجائے تھے، آج تابوت میں واپس آ گیا۔ 20 ماہ قبل ڈرگ مافیا کے ذریعے بیرون ملک جانے کا لالچ دینے والا گورو زندہ وطن واپس نہیں آ سکا۔ لیکن لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود جب اس کا تابوت گاؤں پہنچا اور ڈھکن کھولا گیا تو پورا گاؤں ہل کر رہ گیا۔
پاکستانی منشیات فروشوں نے گورو کو یرغمال بنایا
کچھ لوگوں نے اسے لالچ دے کر گاؤں سے دور کردیا۔ انہیں بتایا گیا کہ ’’وہ بیرون ملک لاکھوں کمائے گا، اور ہم اخراجات برداشت کریں گے۔‘‘ گورو کو اس وقت اس پیشکش پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لالچ اور خوابوں کی وجہ سے گورو ان کے ساتھ ایران پہنچا، لیکن وہاں اس کی زندگی ایک زندہ جہنم بن گئی۔ وہ گھر واپس آنے کے لیے تڑپ رہا تھا لیکن منشیات فروشوں نے اسے اغوا کر کے یرغمال بنا لیا۔
2 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ
اسی دوران خاندان کو بیرون ملک سے فون آنے لگے۔ پاکستانی منشیات فروش نے 2 کروڑ روپے مانگے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا، "اگر رقم ادا نہ کی گئی تو وہ اسے اس طرح ماریں گے کہ وہ ناقابل شناخت ہو جائے گا۔" خاندان کی حالت خوفناک تھی لیکن رقم اتنی زیادہ تھی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔
ایران میں گورو کا وحشیانہ قتل
جیسے ہی اس خوفناک دھمکی کی ڈیڈ لائن ختم ہوئی، منشیات فروشوں نے گورو کو بے دردی سے قتل کردیا۔ گاؤں میں لائی گئی لاش کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ وحشیانہ حملہ کیا گیا تھا۔ گورو کے سر پر لوہے کی سلاخ سے وار کیا گیا تھا اور اس کا ایک ہاتھ بھی غائب تھا۔ قتل اتنا سفاکانہ تھا کہ لاش کو دیکھ کر گاؤں کا ہر فرد کانپ اٹھا۔
لاش کو واپس لانے میں لاکھوں روپے خرچ ہوئے
ایران سے لاش لانے کا عمل تقریباً 9 سے 10 ماہ تک جاری رہا۔ گورو کی لاش 6 لاکھ روپے سے زائد خرچ کرنے کے بعد بھارت لائی گئی۔ تاہم طویل انتظار اور سفر نے جسم کو مکمل طور پر گلا دیا تھا۔ بدبو اتنی شدید تھی کہ لواحقین کو منہ ڈھانپ کر لاش کے قریب کھڑا ہونا پڑا۔ بدبو کم کرنے کے لیے انہوں نے پرفیوم اسپرے کیا لیکن بدبو کم نہیں ہوئی۔
جواں سال بیٹے کی موت سے والدین غمزدہ
جیسے ہی تابوت کھولا گیا، گاؤں میں ہر کوئی رونے لگا۔ والد نے کہا کہ گورو خاندان کا سب سے فرمانبردار بیٹا تھا، وہ ہمارے بوڑھے والدین کا سہارا تھا۔ بوڑھے والد نے کانپتے ہاتھوں سے آخری رسومات ادا کیں۔ گھر والوں نے بتایا کہ گورو ہمارا شراون کمار تھا جس نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن لالچ اور دھوکے نے اسے ہم سے چھین لیا۔
"جو گورو کو یہاں سے لے گیا وہ پوری طرح غلطی پر ہے۔" مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے تھے۔ گورو کو پیسوں کا لالچ دے کر یہاں سے بھگا دیا گیا۔ انہوں نے اس سے کہا، "میرے ساتھ چلو، تم ماہانہ دو سے چار لاکھ روپے کماؤ گے، ہم تمہیں اپنے پیسے سے لے جائیں گے، تمہیں ایک روپیہ بھی نہیں دینا پڑے گا۔" اس لالچ سے متاثر ہو کر گورو منشیات فروشوں کے ساتھ چلا گیا۔ صرف کاغذی کارروائی پر نو دس ماہ گزر گئے۔ بیٹے کی شکل میں پیسہ ختم ہوگیا۔" - گورو کے والد
انصاف کا مطالبہ: خاندان اب حکومت سے التجا کر رہا ہے کہ جنہوں نے گورو کو پھنسایا، اسے بیرون ملک بھیجا، اور پھر اس کا قتل کیا، انہیں ایسی سخت سزا دی جائے کہ اس سے تماشائیوں کی ریڑھ کی ہڈی تک کانپ اٹھے۔
"پاکستان اور ایران سے واٹس ایپ کالز کے ذریعے دو کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ منشیات فروشوں نے رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں اسے بے دردی سے قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ چند دن بعد انہوں نے دوبارہ فون کیا اور کہا کہ وہ اسے اتنی بے دردی سے ماریں گے کہ سن کر دل کانپ جائے گا۔ آج ان کی بات سچ لگتی ہے۔" گورو کی لاش دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی ایسی ہی ہولناک سزا دی جائے۔":-پریم کمار، متوفی گورو کے رشتہ دار