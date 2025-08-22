ETV Bharat / state

موت کی وجہ واضح نہیں ہے، پولیس قتل یا خودکشی دونوں زاویوں سے تفتیش کر رہی ہے۔

ورنداون کے گیسٹ ہاؤس سے پنجاب کی لڑکی کی لاش ملی۔ وہ صرف 5 دن پہلے رہنے آئی تھی، آپریٹر حراست میں ہے
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 22, 2025

متھرا: جمعرات کی رات دیر گئے اترپردیش کے ورنداون کوتوالی علاقے میں واقع ایک گیسٹ ہاؤس میں پنجاب کی ایک لڑکی کی لاش ملنے سے سنسنی پھیل گئی۔ لڑکی نے 5 روز قبل گیسٹ ہاؤس میں کمرہ لیا تھا اور تب سے وہیں رہ رہی تھی۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ ساتھ ہی گیسٹ ہاؤس آپریٹر کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ پولیس لڑکی اور اس کے اہل خانہ کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہی ہے۔ وہ پنجاب سے ورنداون کیوں آئی، یہ خودکشی ہے یا قتل، اس کی بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔

یہ واقعہ شری جی مکند گیسٹ ہاؤس میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق پنجاب کے فاضلکا کی رہنے والی سنیتا (30)سالہ پانچ دن پہلے گیسٹ ہاؤس آپریٹر کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ لڑکی نے گیسٹ ہاؤس کی پہلی منزل پر ایک کمرہ بک کروائی تھی۔

بتایا جاتا ہے کہ لڑکی کو پچھلے دو دنوں سے نظر نہیں آرہا تھا اور نہ ہی کمرے میں کوئی حرکت ہوئی تھی۔ اس سے گیسٹ ہاؤس کے کارکن مشکوک ہو گئے۔ جمعرات کی شام جب کارکنوں نے کھڑکی سے کمرے کے اندر جھانکا تو انہیں لڑکی کی لاش فرش پر پڑی ہوئی ملی۔ اس کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی۔

پولیس نے لڑکی کے کمرے سے ضروری شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ گیسٹ ہاؤس آپریٹر سے پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ لڑکی کی موت کیسے ہوئی۔ پولیس قتل اور خودکشی دونوں زاویوں سے تفتیش کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ گیسٹ ہاؤس آپریٹر کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔

سی او صدر سندیپ کمار نے بتایا کہ جمعرات کی شام کو اطلاع ملی کہ پشپانجلی کالونی میں واقع مکندم گیسٹ ہاؤس کے ایک کمرے میں ایک لڑکی کی لاش پڑی ہے۔ فی الحال لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔

