کٹک میں درگا پوجا وسرجن کے دوران پرتشدد جھڑپ، 6 افراد گرفتار
کٹک میں رات دیر گئے درگاہ پوجا وسرجن جلوس میں بلند آواز میں موسیقی بچانے پر اعتراض کے بعد دونوں طرف سے پتھراؤ کیا گیا۔
Published : October 4, 2025 at 6:34 PM IST
کٹک: اڈیشہ کے کٹک میں درگا پوجا کے موقع پر مرتیوں کے وسرجن جلوس کے دوران دو گروہوں میں شدید جھڑپ ہوئی۔ یہ واقعہ ہفتے کی صبح تقریباً 2 بجے ہاتی پوکھری کے قریب پیش آیا۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس ریشیکیش کھلاری سمیت چھ افراد زخمی ہوئے۔
جلوس دیبی گارا کی طرف بڑھ رہا تھا اور بلند آواز میں موسیقی بج رہی تھی، مقامی لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، جس سے تنازعہ شروع ہوا۔ یہ تنازعہ جلد ہی پتھراؤ میں بدل گیا۔
پولیس کمشنر ایس دیو دت سنگھ نے بتایا کہ تشدد کے الزام میں چھ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے پتھراؤ کرنے والوں کی شناخت کی گئی۔ صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔
بعد میں، سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز (CAPFs) کو تعینات کیا گیا۔ صبح 6 بجے کے قریب سخت سیکیورٹی میں وسرجن کے جلوس نکالے گئے۔ اس واقعے کی وجہ سے وسرجن میں شامل 50 گاڑیاں تقریباً چار گھنٹے تک پھنسی رہیں۔
اپوزیشن لیڈر نوین پٹنائک نے اس واقعے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس صورتحال کو کنٹرول کرنے میں "مکمل طور پر بے بس" نظر آئی۔ پٹنائک نے بی جے پی حکومت پر قانون و انتظام میں خلل ڈالنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کٹک میں ایسے ناخوشگوار حالات کو تشویشناک قرار دیا۔ پٹنائک نے اڈیشہ جیسے پرامن ریاست میں بدامنی کے ماحول کو ناقابل قبول کہا۔ انہوں نے لوگوں سے ہم آہنگی اور خیر سگالی برقرار رکھنے کی اپیل کی۔
وزیراعلیٰ موہن چرن ماجھی، جو محکمہ داخلہ کے انچارج ہیں، دہلی سے صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ڈی جی پی وائی بی کھورانیہ نے سینئر پولیس افسران کے ساتھ میٹنگ کی اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ زخمی ڈی سی پی کھلاری کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔